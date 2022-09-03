В Городокском районе коровы попали в битумную ловушку 3.09.2022, 8:46

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Из-за длительной жары битум в яме расплавился.

В деревне Шабаны Городокского района животных из местного сельхозпредприятия перегоняли с одного пастбища на другое. Во время движения четыре коровы вступили в яму, куда много лет назад сливали битум. Оказалось, что в ней крылась большая опасность, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Из-за длительной жары битум в яме расплавился, и шагнувшие в него коровы увязли и не смогли вылезти.

Одну корову, правда, пастухам удалось из битума вытащить, а три других погибли.

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