Поджигают администрации, громят Z-машины: крымчане восстали против захватчиков 3 3.09.2022, 8:50

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Представитель Зеленского рассказала о движении сопротивления на оккупированном полуострове.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину коренным образом изменилась ситуация в Крыму. Впервые за 8 лет люди получили реальную надежду на освобождение от захватчиков, поэтому на полуострове активизировалось украинское сопротивление. Оно проявляется в разных вещах: кто-то поджигает военкоматы, кто-то отказывается продавать товары российским военным и не обслуживает их технику. Впрочем, за каждое подобное проявление крымчанам приходится отвечать перед оккупантами.

Своим мнением о ситуации в Крыму в эфире «Апостроф TV» поделилась постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева:

— Мы стараемся отслеживать те акции сопротивления, которые проходят на территории полуострова. Мы видим, что ситуация после 24 февраля кардинально изменилась – люди понимают, что за ними стоят сильная власть и Вооруженные силы Украины. Они понимают, что могут сопротивляться, и это важно. Мы видим, что на территории полуострова есть акции сопротивления разного характера, но они все имеют проукраинский нарратив.

Некоторые люди напрямую совершали акции сопротивления, закидывая оккупационную администрацию желтой и голубой краской. Евпаторийскую администрацию забросали зажигательной смесью. Есть ряд людей, забросавших зажигательными смесями оккупационные военкоматы. Те же жительницы отдельных сел в Джанкойском районе не продавали молоко российским военным - это тоже определенный вид сопротивления на самом деле: показать, что им здесь не рады, что они не хотят поддерживать людей, которые уже полностью в крови. Есть люди, которые уничтожают стекло на машинах с «Z»-символикой, или СТО, где не обслуживали военную машину. Это СТО, правда, потом закрыли, но они показали свою гражданскую позицию.

Таких акций очень много. Затем всех этих людей привлекают к административной ответственности со штрафом в размере 30 тысяч рублей или больше, или же к административному аресту. Есть, в частности, уголовная ответственность за распространение «фейков» на территории Крыма, дискредитацию армии российской федерации. Формы ответственности для этих смелых людей очень разные. Смелых, потому что они понимают, что будут привлечены к ответственности.

Некоторых, например, заставляют под принуждением, иногда под пытками просить «извинения» за то, что они совершили те или иные действия. Иногда людей судят и привлекают к ответственности даже за общение в социальных сетях. Не только за комментарии под публикациями, но даже за общение в частных чатах. Поэтому это очень смелые люди, создающие это сопротивление. Я думаю, чем ближе к нашей победе, чем ближе к возвращению оккупированных территорий, тем большим будет это сопротивление.

Важно сказать, что на территории полуострова в течение всего периода оккупации проходило 15 незаконных призывных кампаний на срочную службу. Ежегодно около пяти тысяч человек незаконно призывали на срочную службу. Это нарушение норм международного гуманитарного права, потому что согласно Женевской конвенции страна-оккупант не может отправлять с оккупированных ею территорий людей не только на войну, но и призывать в свои вооруженные силы. А они это делают. Десятки тысяч людей были призваны в российскую армию за этот период весной и осенью. Соответственно, часть этих людей была отправлена на войну против Украины.

Чаще всего людей заставляют подписывать быстрые контракты и отправляют их на войну. Конечно, оккупационная администрация будет рассказывать, что все это добровольно, но добровольности в глазах людей мы мало видим. Много похорон проходят на территории полуострова, очень много раненых завозят на территорию Крыма. Это сотни, а то и тысячи людей, которые гибнут и потом оказываются в моргах.

На территории полуострова сейчас проживают от 500 тысяч российских граждан. Конечно, среди них есть люди призывного возраста, которых отправляют на войну, а также украинских граждан, проживавших на территории полуострова еще до оккупации. Конечно, оккупанты используют пропаганду для привлечения людей к войне, и есть понимание того, что какая-то часть людей действительно идет на эту войну добровольно.

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