Дрессированный Лукашенко показал бессилие — свое и хозяина

Дрессированный Лукашенко показал бессилие — свое и хозяина5
- Денис Казанский
- 3.09.2022, 8:55
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Отличный знак.
Ручной зверек путина Лукашенко снова заговорил о «конфликте между Зеленским и военными». Вроде бы командование вот-вот устроит переворот и заставит Зеленского подписать капитуляцию.
Видно, что в Кремле сейчас вся надежда только на некий внутренний катаклизм в Украине, поскольку военным путем сломить сопротивление не удалось.
Я уже писал, как целая сеть кремлевских блоггеров разгоняет месседжи о конфликте Зеленского с Залужным. Теперь к разгону темы подключили и Лукашенко.
Раньше ходовым у российской пропаганды был тезис о том, что «Украина вот-вот сама собой развалится и замерзнет».
Теперь ожидание развала трансформировалось в мечты о военном перевороте. И это отличный знак. Такие вбросы возникают от бессилия.
Денис Казанский, t.me