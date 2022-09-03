Дрессированный Лукашенко показал бессилие — свое и хозяина 5 Денис Казанский

3.09.2022, 8:55

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Отличный знак.

Ручной зверек путина Лукашенко снова заговорил о «конфликте между Зеленским и военными». Вроде бы командование вот-вот устроит переворот и заставит Зеленского подписать капитуляцию.

Видно, что в Кремле сейчас вся надежда только на некий внутренний катаклизм в Украине, поскольку военным путем сломить сопротивление не удалось.

Я уже писал, как целая сеть кремлевских блоггеров разгоняет месседжи о конфликте Зеленского с Залужным. Теперь к разгону темы подключили и Лукашенко.

Раньше ходовым у российской пропаганды был тезис о том, что «Украина вот-вот сама собой развалится и замерзнет».

Теперь ожидание развала трансформировалось в мечты о военном перевороте. И это отличный знак. Такие вбросы возникают от бессилия.

Денис Казанский, t.me

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