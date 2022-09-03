Российские танки в Украине массово скосила одна «болезнь» 6 Александр Коваленко

3.09.2022, 9:03

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Опубликованы очень интересные кадры.

Тема российских стволов продолжает оставаться не менее актуальной, чем тема проблематики боеприпасов. Правда, пока в узком контексте рассмотрения и без должного более широкого внимания.

Между тем, в открытых источниках опубликовали очень интересное видео, на котором запечатлен эшелон, эвакуировавший поврежденную российскую технику из Украины.

Что интересно, практически у всех танков не серьезные повреждения корпуса, хоть и такие были, а именно разрывы стволов или сколы и признаки температурной деформации.

Следует понимать, что ресурс стволов у танков значительно меньше, чем у артиллерии. И в большинстве танков, вводимых в зону боевых действий россиянами, он уже практически исчерпан. Особенно это касается основных боевых танков, которые снимались с хранения, на котором они находились не в лучших условиях.

Конечно, ствол можно заменить. Модификации 2А46 – это не редкость. Но сам процесс замены занимает время, и эта боевая единица будет отсутствовать на поле боя от нескольких месяцев до полугода или вообще никогда не появится.

Никогда не появится, потому что технические и технологические процессы на российских предприятиях значительно деградировали за эти десятилетия, и смогут ли они справиться с таким массовым потоком на замену только стволам, без учета других ремонтных работ – вопрос. Но ответа на него, скорее всего, нет.

Александр Коваленко, t.me

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