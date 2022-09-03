Ученые нашли в знаменитом древнем городе таинственный «Птичий оракул» 3.09.2022, 9:08

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Специалисты расшифровали надпись второго веке нашей эры.

Во время раскопок, проведенных в древнем городе Пергам, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и расположено в турецкой провинции Измир, была обнаружена гробница Маркоса - птичьего оракула древности.

Об этом рассказывает Arkeonews.

Исследователи обнаружили захоронения, называемые некрополями в Асклепионе, и храмы, посвященные Асклепию, первому полубогу-врачу и сыну Аполлона. Надпись на андезитовой глыбе, обнаруженной в некрополе, указывала на то, что могила принадлежала Маркосу.

Специалисты по эпиграфике (надписям) определили, что Маркос был жрецом «Птичий оракул», жившим во втором веке нашей эры. Он интерпретировал волю мифологических богов, исследуя полет птиц и делая предсказания о будущем на основе таких деталей, как направление полета, звуки, издаваемые во время полета, и виды птиц.

В гробнице Маркоса нашли редкие артефакты, которые были захоронены вместе с оракулом: флакон духов, тарелка, свеча и инструмент для соскабливания, называемый стригилисом.

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