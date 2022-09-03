«Траты на еду буду сокращать в последнюю очередь» 3 3.09.2022, 9:16

2,868

Белоруска рассказала, как живет после экономии из-за покупки квартиры.

Александра (имя изменено) живет в Минске и получает практически в два раза больше, чем средний белорус. Девушка говорит, что до покупки квартиры ограничивала себя во всем, а сейчас можно жить в удовольствие — без жесткой экономии, но и без транжирства, пишет onliner.by.

«Траты на продукты буду сокращать в последнюю очередь»

Мы живем вдвоем с биглем по кличке Зуки. Я руководитель отдела маркетинга в крупной дистрибьюторской компании, он просто красавчик. Но зарабатываю только я — сейчас в месяц в среднем получается около 3000 рублей.

Сразу оговорюсь, что у меня нет жесткой цели экономить на всем, но и транжирить я как-то не привыкла: всегда есть какие-то «хотелки», на которые я откладываю свободные деньги. Сейчас, например, собираю на ремонт квартиры, потому что вот-вот жду ключей от своей евродвушки в новостройке. Плюс к этому, когда ты один, ты не можешь «слить» всю зарплату за три дня с мыслями о том, что в крайнем случае есть еще зарплата мужа/жены/кого-то еще, рассчитываешь только на себя и знаешь, что прямо разбрасываться деньгами нельзя. Но при этом я понимаю, что отказывать себе в удовольствиях или качественных услугах я не хочу, жизнь должна быть радостью, а не выживанием.

Собственно, свой бюджет я веду в приложении Splitwise. Когда-то давно друзья показали его в совместной поездке: очень удобно в условном кафе или музее расплатиться кому-то одному и занести это в приложение, а потом по итогам поездки посмотреть, кто кому сколько должен. В приложении есть платная версия, которая позволяет строить графики, сканировать чеки и автоматически конвертировать валюту, но мне достаточно и базового функционала — разбивки затрат по категориям и динамики за последние три месяца.

Если верить приложению (а ему можно верить, потому что я вношу абсолютно все затраты, кроме непосредственно арендной платы), с сентября 2021 года по август 2022-го мои среднемесячные расходы составили 1734 рубля.

А теперь перейдем к тому, на что эти деньги уходят. Постоянная статья затрат — аренда квартиры. С марта я плачу за нее фиксированную сумму в размере 600 белорусских рублей. Плюс «коммуналка» — в квартире никто не прописан, поэтому в зимний период она составляет порядка 200 рублей, а летом — около 100, если считать с электричеством. Сюда же докинем домашний интернет за 25 рублей и оплату мобильного телефона — 20 рублей ежемесячно.

Следующей по размерам категорией затрат является еда. Ее делим на две подкатегории: питание дома и в заведениях.

Бюджет на заведения, как правило, составляет от 80 до 120 рублей в месяц. Это, например, бранч с другом и пара-тройка походов в McDonald’s или покупка шаурмы, когда хочется чего-то быстрого и сытного.

Что же касается питания дома, то эта статья, думаю, будет последней, на которой я стану экономить. Потому что я люблю и вкусную разнообразную еду, и процесс ее приготовления и не готова переходить на условные сосиски, пельмени и курицу, чтобы сэкономить пару сотен рублей.

Живу я недалеко от Комаровского рынка, поэтому практически каждые выходные отправляюсь туда за покупками: это мясо, яйца, фрукты, овощи, зелень, рыба. Да, в магазине эти продукты можно найти и дешевле, но зато огромный выбор, есть уже «свои» продавцы, которые и скидку сделают, и настроение поднимут. Опять же зависит от продукта. Примерно раз в месяц я покупаю говяжьи стейки — это всегда на Комаровке у проверенного мясника. То же касается, например, кролика. А вот курицу, утку или свинину я скорее куплю в магазине, потому что тут не вижу большого смысла переплачивать за фермерский продукт. Молочку и бакалею покупаю просто в ближайшем магазине. У меня не такое большое потребление этих продуктов, чтобы выискивать где-то акцию или более выгодное предложение.

Один или два раза в месяц я заказываю наборы ужинов. К сожалению, на одного их не продают, но я готовлю себе две порции: одну съедаю на ужин, а вторую беру в качестве ссобойки на работу.

Мне очень нравится формат: привозят готовое меню на всю неделю, не нужно самому что-то придумывать, плюс постоянно узнаешь какие-то новые вкусовые сочетания. И что самое важное, каждый день что-то новое. Потому что, если покупать продукты и готовить самой, получается, что я два-три дня на обед и ужин ем одно и то же, пусть даже и вкусное. На все питание дома у меня уходит 500—600 рублей в месяц (разбивка из Splitwise показывает 623 рубля, но это потому, что купленное на Комаровке мясо для песеля я ленюсь выносить в отдельный раздел).

Статья «Забота о себе» — 300 рублей в месяц

Следующую статью затрат по объему делят между собой пес и уход за собой. Начнем с пса. Он у меня питается мясом с Комаровки, кашами, молочкой, яйцами, а еще периодическими вкусняшками и витаминами для поддержания здоровья. В среднем на все это уходит около 100 рублей в месяц. Раз в год вакцинация — около 70 рублей, раз в год ошейник от блох и клещей — теперь это порядка 120 рублей. Где-то раз в три месяца покупаю ему новую игрушку. Не то чтобы он портит старые, но, скажем так, они его перестают радовать. Это, допустим, еще 100 рублей в год. Ну и так как он уже взрослый мальчик (скоро исполнится 9), раз в год делаем ему УЗИ и полный чекап, плюс бывают какие-то экстренные «кажется, я умираю», так что в год на ветеринаров закладываем еще 500 рублей.

Теперь забота о себе. Как я и говорила, на услугах предпочитаю не экономить. Поэтому и пес ходит в хорошую ветеринарную клинику, и о себе забочусь полноценно. У меня короткие волосы, поэтому хочешь не хочешь стрижка и окраска раз в полтора месяца — 150 рублей. Маникюр раз в месяц — 40 рублей. Абонемент в тренажерный зал — 65 рублей в месяц, плюс 20 за каждую персональную тренировку (их в месяце восемь) — суммарно получается 225 рублей в месяц. Примерно раз в квартал делаю курс пилингов или еще чего-нибудь у косметолога — это, если разбить помесячно, примерно 130 рублей.

Что касается расходов на здоровье, то с прошлого года у нас в компании появилась медицинская страховка, поэтому сейчас расходы при необходимости только на препараты и витамины. Это в среднем 15—20 рублей в месяц.

Уходовую косметику, как правило, заказываю (хотя правильнее было бы сказать заказывала) в российском «Л’Этуале» с доставкой через посредников и на iHerb. Это порядка 300 рублей в год. Из декоративной косметики мне нужны только тушь и карандаш для бровей — покупаю в «Миле» что-то простое вроде Eveline или Luxvisage.

Вместо путешествий — паб-квизы

Сейчас нет такой статьи затрат, как путешествия, просто потому, что в страны с «безвизом» мне не очень хочется, а просто записаться на шенген, как раньше, пока сложновато. Зато появилась пока небольшая категория «Игры» — это походы на паб-квизы примерно один-два раза в месяц.

Что касается каких-то прочих затрат вроде одежды, бытовой химии или техники, то это абсолютно нестабильная история, поэтому в месячный бюджет я бы это не включала. Если у меня, условно говоря, ломается блендер, я иду и покупаю новый. С одеждой и обувью принцип схожий: предпочитаю, чтобы вещей было немного, но они были хорошие. Поэтому, когда я понимаю, что мне нужно что-то обновить, я просто иду и покупаю конкретную вещь или вещи по списку. Я не из тех, кто от нечего делать идет погулять в торговый центр и покупает все, что приглянулось, даже если это десятая блузка или двадцатые джинсы.

Если смотреть на детализацию из приложения, довольно много занимают подарки, но это опять же не регулярные затраты, а разовые, поэтому прям бюджета у меня на это нет.

Наверное, кто-то скажет, что я живу не слишком рационально. Но до покупки квартиры я во всем ограничивала себя и считаю, что была молодцом. А теперь уже время получать удовольствие от жизни, и для меня оно именно такое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».