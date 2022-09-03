В Минске трамвай «въехал» в маршрутку с пассажирами 1 3.09.2022, 9:26

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Момент аварии попал на видео.

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 2 сентября на столичной улице Якуба Коласа, сообщили в ГАИ Минска.

По информации инспекторов, трамвай ехал со стороны улицы Белинского в направлении улицы Некрасова и столкнулся с двигавшимся по рельсам в попутном направлении микроавтобусом Mercedes.

От удара последний отбросило во вторую полосу, где произошло столкновение с автомобилями Ford и KIA.

В результате ДТП три пассажира маршрутного такси получили травмы и были доставлены в больницу.

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