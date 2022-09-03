WSJ: США создали «команду тигров» для ускорения поставок оружия союзникам 3.09.2022, 9:37

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В нее вошли высокопоставленные представители Пентагона.

Пентагон хочет ускорить продажу американского оружия союзникам, чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить запасы дружественных стран, которые предоставили Украине военное снаряжение.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

С этой целью Минобороны создало так называемую «команду тигров» из высокопоставленных чиновников министерства для изучения неэффективной продажи вооружения иностранным правительствам на миллиарды долларов.

Группа будет искать оптимальные пути, чтобы ускорить процедуру поставок оружия, в том числе БПЛА, пушек, вертолетов и танков, партнерам и союзникам, поделился с журналистами представитель Пентагона.

Официальные лица США, работающие со странами по первоначальным запросам на новые БПЛА, например, могут быть обучены помогать этим странам лучше составлять письма, устраняя препятствия, которые возникают, когда запрос слишком широк и т.д.

Сообщается, что американская система продажи военного снаряжения за границу была разработана в мирное время и не приспособлена для стран, ведущих активные широкомасштабные боевые действия, как Украина.

Основная цель такой продажи заключалась в том, чтобы обеспечить оружием партнеров и союзников США ради интересов нацбезопасности самих Штатов. Однако растущая конкуренция, в частности с Китаем и Россией, которые продают свое оружие по более низкой цене, угрожает конкурентной способности Америки.

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