Пьяный оккупант устроил бойню, вернувшись домой из Украины 9 3.09.2022, 9:40

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Родственники ждали белую «Ладу», а получили скандал.

Российский оккупант вернулся с войны в Украине домой и устроил там пьяную бойню. Он размахивал ногами, пытаясь достать мужчину, но в итоге изрядно досталось женщине, которая попыталась подойти.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала активистка Людмила Чайка. Она предположила, что родственники, скорее всего, ждали «Ладу», а «приехало вот это».

Напомним: родители одного из ликвидированных на войне в Украине оккупантов за «гробовые» деньги приобрели новенький автомобиль – белую «Ладу», как якобы мечтал сын. Циничные россияне уже даже совершили первую поездку на нем – на кладбище. Отец, отправивший сына на верную смерть, теперь радуется машине, купленной «в память» о нем же.

В сети бурно отреагировали на эту историю, выдав большое количество мемов о «машине за сына» и остроумных комментариев о циничности граждан РФ даже по отношению к своим родным.

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