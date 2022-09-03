В Беларуси ввели новые правила выдачи водительских прав

В Беларуси ввели новые правила выдачи водительских прав1
- 3.09.2022, 9:43
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Документ вступит в силу с 22 сентября.
Совет министров Беларуси 30 августа изменил, уточнил и исправил положение о выдаче водительских удостоверений. Для этого было принято постановление №555, которым вносятся изменения в ряд прошлых постановлений правительства. Документ вступит в силу с 22 сентября 2022 года.
Положением Совмина установлены основания для отказа в выдаче и обмене водительского удостоверения и выдаче международного водительского удостоверения:
наличие сведений о лишении права управления транспортными средствами либо лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, за исключением предоставления права управления транспортными средствами после окончания срока такого лишения, либо о выданном направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование до истечения 60 дней со дня выдачи заинтересованному лицу такого направления;
представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых сведений, подписей и реквизитов.
Вообще, документом чиновники установили новую редакцию всего старого положения о порядке выдачи или замену водительского удостоверения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 441 «О порядке выдачи водительского удостоверения».
Так, в документе говорится, что получить водительские права можно в уполномоченном органе, в зоне обслуживания которого находится:
место жительства либо место пребывания физического лица в случае, если в соответствии с законодательством лицо обязано быть зарегистрировано по месту пребывания;
организация, выдавшая свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.