«Безумного деда никто не слушал» 4 3.09.2022, 9:58

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Лукашенко трижды опозорился 1 сентября.

«Открытый урок» c участием Лукашенко прошел с тремя «непредвиденными ситуациями», пишет журналист «Белсата» Александр Папко:

— Непредвиденных ситуаций произошло всего три. 16-летний кадет Захар Овчинников ответил Лукашенко на не любимом властями белорусском языке. Он честно высказал свое отношение к сталинским репрессиям. Студент-первокурсник биофака БГУ Денис Знак посмел заявить, что после 2020 года большинство белорусов не верит государственным СМИ. Наконец, под занавес встречи в объектив попал студент, показывающий блокнот с надписью «Спасите».

Успешным ритуал власти, однако, назвать трудно. Открытый урок длился не положенные ему 45 минут, а почти 4 часа. «Cтарого деда никто не слушал, дети орали, как всегда, перекрикивая учителя, и обсуждали лето», – так ситуацию по ту сторону экрана описывают подписчики белорусских телеграм-каналов. В некоторых школах учителя отпустили детей через час–два. Правитель давно превратился в оторванного от собственного общества «деда». Его воспоминания о временах, когда существовали райкомы и обкомы партии, его советы по выращиванию «зерновых» уже не близки и не понятны большинству.

В 1994 году Лукашенко было 39 лет. Люди его поколения и старше, выросшие в зените СССР, составляли две третьих взрослого населения. Сейчас их – всего четверть. Две трети взрослого населения тогда были либо сельскими жителями, либо горожанами в первом поколении. Сейчас доля городского населения приближается к 80 процентам. Жизненный опыт бывшего председателя колхоза для них чужой.

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