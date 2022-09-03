Бойцы ВСУ уничтожили более 10 скоплений оккупантов 1 3.09.2022, 10:02

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Украински Генштаб рассказал о ситуации на фронте.

Оккупанты активизировались на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка..

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, подтверждено уничтожение живой силы противника в Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское, Порозок Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов подверглись населенным пунктам Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Райгородок, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись населенным пунктам Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южнобужском направлени противник обстрелял районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина.

Силы обороны успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

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