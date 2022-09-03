В минской Малиновке при пожаре погиб мужчина 3.09.2022, 10:15

Причины возгорания устанавливаются.

В Минске днем 2 сентября при пожаре погиб 45-летний мужчина. Об этом рассказали в МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого по улице Есенина поступило спасателям в 16.44. Работники МЧС, прибыв на место происшествия, обнаружили погибшего хозяина квартиры.

«Из вышерасположенных квартир были спасены 6 человек, из которых две женщины (42 года и 71 год) с отравлением продуктами горения госпитализированы», — проинформировали в МЧС.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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