Ситуация на границе: есть ли очереди и что нового появилось на таможне 3.09.2022, 10:23

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В течение минувших суток легковой транспорт ожидал въезда в Литву и Польшу.

Согласно данным от Госпогранкомитета, с начала недели количество легковых авто, едущих в ЕС, уменьшилось, а число грузовиков не изменилось.

В течение минувших суток легковой транспорт ожидал въезда в Литву и Польшу. Сопредельные контрольные службы в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») оформили 44% ТС от нормы, в погранпереходах «Бобровники» («Берестовица») и «Тересполь» («Брест») — 34 и 39% соответственно.

При этом в пункте пропуска «Бобровники» («Берестовица») фиксируется увеличение грузового транспорта на въезд в ЕС. Через данный маршрут проследовало всего 22% фур от установленных договоренностей, уточнили в ГПК.

Отметим также, что с 1 сентября на едином портале электронных услуг доступна новая электронная услуга 3.00.08 «Представление таможенным органам РС (документ, отражающий исчисление и уплату утилизационного сбора)», которая автоматизирует представление в таможенные органы Беларуси одноименного документа, сообщили в НЦЭУ.

Услуга предназначена для юрлиц, ИП — резидентов Республики Беларусь. В результате ее оказания формируется электронное сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов в присвоении такого номера, либо иное сообщение, подтверждающее прием таможенного документа потребителя электронной услуги в электронной системе таможенных органов.

Для получения услуги необходимо:

— получить средства электронной цифровой подписи в точках оказания услуг ГосСУОК;

— заполнить заявку на основании электронной формы;

— заключить договор на оказание электронных услуг;

— пройти аутентификацию на портале.

После этого услуга будет доступна в личном кабинете.

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