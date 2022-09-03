Двойка Путину 6 Александр Левченко, «Обозреватель»

3.09.2022, 10:25

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На территории России даже не было славян, когда в Киеве появилась первая государственность.

Первое сентября в Украине День знаний. Как и во многих странах мира, в этот день начинается новый учебный год. Всегда в этот день радостные дети с цветами идут в свои школы для начала обучения. У нас есть традиция, что на торжествах звучат песни и декламирование важности знаний и незабываемости для каждого человека школьных лет. В конце церемонии всегда девочка первоклассница за руку парня выпускного класса дает символический первый звонок. Это очень особенная атмосфера для учеников, родителей и учителей.

Когда я заканчивал киевскую школу, то тоже шел за руку с первоклассницей, которая давала первый звонок. Потом, много лет спустя я узнал, что она стала известной украинской актрисой. После окончания университета для меня семь лет праздник первого сентября Дня знаний был особым событием. Будучи учителем истории в школе, преподавал детям всемирную историю и место Украины в европейской семье народов. Сейчас, среди прочего, будучи университетским профессором, учу студентов любить свою Родину, понимать ее историческое развитие и уважать другие народы, каждый из которых двигается по своему пути развития.

Первое сентября 2022 г. и День знаний в Украине проходили совсем иначе. После начала российской инвазии 24 февраля т.г. жизнь украинских школьников и студентов кардинально изменилась. Большинство из них ежедневно искали спасения под сирены воздушной тревоги в укрытиях, которых на самом деле оказалось немного, ведь Киев не был до конца готов, что РФ станет угрозой существованию украинской государственности и ее народа.

Даже во времена СССР после Сталина (с 1953 г.) и до 1999 г., когда Б.Ельцин был президентом РФ, каждого, кто поднял бы голос против Украины, ожидал холодный моральный душ и пренебрежение. Конечно, это было и потому, что многие талантливые украинцы переезжали в Москву на ответственные должности.

После провозглашения восстановления Украинского государства в 1991 г. приток украинской крови к Москве прекратился. Еще какие-то десять-двенадцать лет украинцы оказывали какое-то влияние в Кремле на принятие важных решений. Они были всегда лояльны новому месту жительства, но не позволяли хамское отношение к своей первой Родине.

После прихода к власти Владимира Путина, который несоразмерно своему малому антропологическому росту имел огромную ненависть ко всему украинскому, ситуация кардинально изменилась.

Путин великий поклонник Сталина, уничтожившего голодом в 1932-33 гг. семь миллионов украинцев за поддержку украинским народом своей восстановленной в январе 1918 г. государственности вплоть до 1921 г. Сталин также выражал свою ненависть к украинцам во время Второй мировой войны. Не случайно их погибло больше чем представителей любой другой советской или европейской нации. Сталин распоряжался украинцами как пушечным мясом, поэтому из 20 миллионов погибших советских людей украинцы составляют почти 10 миллионов, а из 27 миллионов демографических потерь граждан СССР украинцы потеряли невероятные 14,3 млн. человек, что подтверждается переписями населения 1940 и 1946 годов.

Четыре Украинских фронта, где украинцы составляли 55-60% личного состава бойцов, выгнали нацистских оккупантов с территории СССР, освободив от нацизма половину Европы, включая Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, часть Югославии и Германию. Первый Украинский фронт освободил Краков и Берлин, Второй – Чехословакию, а также часть Румынии и Венгрии, Третий – Бухарест, Софию, Белград, Будапешт и Вену. Четвертый Украинский фронт освободил Крым, после чего соединился с Третьим Украинским. Мой один дед как партизан погиб в 1941 г., а второй как боец Первого Украинского фронта освобождал Краков и Берлин.

Владимир Путин первого сентября т.г. приехал к русским школьникам в анклав Калининград, чтобы провести урок истории. И здесь должен сказать как бывший учитель истории, а нынешний профессор Государственного налогового университета в Ирпене, наполовину разрушенного российскими оккупантами: у президента РФ нет никакого понимания исторических процессов! За такие знания еще во времена СССР, когда я был учителем, Путин получил бы двойку за то, что объяснял русским детям на уроке истории. Сознательно вспоминаю времена СССР, ведь тогда Путин тоже школьником изучал историю в школе. Таких глупостей, которые Путин упоминал в своем преподавании в Кенигсберге, то есть настоящем Калининграде, не было и в помине даже в политизированных советских учебниках.

Российский президент сделал новое «научное открытие», что Украина, как государство, была создана большевиками во времена СССР. Путин не знает, что первая государственность с центром в Киеве у нас была еще в конце 5-го века, когда на территории современной России даже не было славян, которые появились из Польши только в 8-м столетии. Он эту глупость впервые вспомнил в своем выступлении ненависти еще 22 февраля с.г. накануне инвазии, когда формировал идеологическую основу для российского вторжения, обвинив украинский народ во всех смертных грехах, заявив, что мы мешаем существованию российского государства.

Это было послание российского фашиста, требовавшего денацификации Украины. Такое выступление должно в будущем войти в доказательную базу планирования уничтожения украинского народа при рассмотрении дела Путина будущим международным судом за совершенные преступления на территории Украины. Мои два покойных деда и их уже мертвые однополчане, десять миллионов погибших во Второй мировой войне украинцев готовы на короткое время вернуться с иного света вечности, чтобы повесить Путина, Патрушева, Шойгу и Медведева на распятии истории за преступления против украинского народа. Великие Киевские князья Святослав, завоевавший территорию современной европейской России, и Владимир, крестивший киевлян и целое Киевское государство Русь, сейчас переворачиваются в гробах, узнав, что московские пропагандисты их записали в руSSкий мир. За попытку унижения украинской нации они бы еще тысячу лет назад сожгли бы все живое в регионе Москвы-реки, чтобы потомки финно-угров никогда даже не подумали навредить государственности и народу Киева. Так Путин остался бы без своих предков.

Похоже, что российский президент умышленно провел урок истории в некогда немецком Кенигсберге, чтобы дать Европе сигнал, готовности «денацифицировать» многие страны НАТО. Он снова озвучил угрозы Украине, которая по мнению этого неуча исторически не существовала, а значит, не должна быть и сейчас. Путин продолжает учить российских детей лживой истории, чтобы они, как и окончившие школу несколько лет назад, на стенах одного дома оккупированной и разоренной российской армией Бучи написали фекалиями символ Z и неандертальский мессидж украинцам: «Мы костьми ваших детей будем кормить наших собак». Эти российские неандертальцы таки сгорят живьем в аду, где котлы с горячей смолой вынуждены будут наполнять Путин, Патрушев, Шойгу и Медведев.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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