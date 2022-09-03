Осенние цены: что происходит в крупнейших магазинах Минска 3.09.2022, 10:39

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Журналисты сравнили предложения для покупателей в ГУМе, ЦУМе и «На Немиге».

Крупнейшие магазины Минска начали публиковать на своих сайтах акционные предложения, которые будут действовать в сентябре 2022 года, пишет belmir.by.

В какие же торговые объекты и в какие дни лучше идти в этом месяце за покупками?

Представленные в таблице данные для удобства упрощены. Например, подробно не расписаны ограничения, устанавливаемые торговыми объектами по акциям.

Чтобы быть точно уверенным в действии той или иной скидки в отношении того или иного товара, лучше зайти на сайт магазина либо позвонить в его контакт-центр.

Магазины Даты Скидки ОАО «ЦУМ» 1, 3-4, 7-8 и 10-11 сентября до 35% на непродтовары ценой от 7 руб. за 1 шт., 1 м (кроме синтетических моющих средств); от 10% до 20% на бытовую технику, санитарную керамику, садовую мебель; велосипеды, 5% на продтовары при чеке от 15 руб. 2, 6 и 9 сентября до 30% на непродтовары ценой от 5 руб. за 1 шт., 1 м (кроме синтетических моющих средств); от 10% до 25% на бытовую технику, санитарную керамику, садовую мебель; велосипеды, 5% на продтовары при чеке от 15 руб. 5 и 12 сентября для держателей дисконтных карт ОАО «ЦУМ Минск», карт «Моцная карта» и карт «Банка Дабрабыт» (кроме «Смарт карты») – до 20% на непродтовары весь сентябрь до 30% на товары в секции «Канцтовары» ценой от 0 руб.; 30-60% на товары в секции «Детский мир» ценой от 0 руб.; до 40% на всю школьную обувь ценой от 0 руб. ОАО «ГУМ» 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября 35% на промтовары ценой от 5 руб. за 1 шт., 1 м 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 сентября 30% на промтовары ценой от 5 руб. за 1 шт., 1 м + дополнительно до 3% при расчете дисконтной картой 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 и 30 сентября для держателей дисконтных карт «Клуб постоянных покупателей» и «Вместе выгоднее» – 33% на промтовары ценой от 5 руб. за 1 шт., 1 м с 1 по 11 сентября в детской секции — 25% (+ до 6% с дисконтом) на канцтовары и бумажно-беловые товары ценой от 0 руб., от 30% до 35% на другие товары ценой от 0 руб., 20% при расчете картой с рассрочкой ТКУП «Универмаг «Беларусь» 1 и 3 сентября 35% на непродтовары ценой более 7 руб.; 5% на продтовары ценой более 1 руб. 2, 6, 9, 13 и 16 сентября 33% на непродтовары ценой более 5 руб.; 5% на продтовары ценой более 1 руб. 7, 11, 14 и 17 сентября 30% на непродтовары ценой более 7 руб.; 5% на продтовары ценой более 1 руб. 4-5 и 12 сентября для держателей дисконтных карт – 20% на непродтовары ценой от 0 руб.; 5% на продтовары ценой более 1 руб. ТКУП «ТД «На Немиге» 1, 8, 10 и 15 сентября 35% на непродтовары ценой свыше 7 руб.; 5% на продтовары с ценой свыше 1 руб. 2-3, 6-7, 9, 11, 13-14 и 16-17 сентября 33% на непродтовары ценой свыше 5 руб.; 5% на продтовары с ценой свыше 1 руб. 4-5 и 12 сентября 20% на непродтовары ценой от 0 руб. 1, 8 и 10 сентября 35% на канцелярские, школьно-письменные, бумажно-беловые, детские чулочно-носочные изделия ценой от 0 руб. 2,-3, 6-7 и 9 сентября 33% на канцелярские, школьно-письменные, бумажно-беловые, детские чулочно-носочные изделия ценой от 0 руб. УП «Кирмаш» 2, 4, 7, 9, 10-11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 сентября 35% на непродтовары ценой от 1 руб. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 сентября 33% на непродтовары ценой от 1 руб. 3, 6, 13, 17, 20, 24 и 27 сентября 30% на непродтовары ценой от 1 руб.

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