В России мужчина забросал отделение полиции «коктейлями Молотова» и ранил силовиков 3.09.2022, 10:44

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После начала полномасштабной войны в РФ участились поджоги военкоматов и государственных учреждений.

В российском Ижевске неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции, пишет «Обозреватель». А после этого мужчина ранил ножом прибывших на место сотрудников патрульно-постовой службы.

Как сообщает Интерфакс, полицейские применили табельное оружие и в результате задержали нападавшего. И патрульные, и задержанный сейчас находятся в больнице.

Информации о мотивах нападавшего нет. Baza сообщает, что ему 25 лет. С собой у него была сумка еще с четырьмя бутылками с зажигательной смесью.

Отметим, после начала полномасштабной войны против Украины в РФ участились случаи попыток поджогов военкоматов и государственных учреждений.

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