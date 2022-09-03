Потери РФ в Украине вплотную приблизились к новой психологической отметке 1 3.09.2022, 10:57

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За сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков.

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

личного состава - 49050 (+350) человек;

танков - 2034 (+25) единиц;

боевых бронированных машин - 4403 (+37) единиц;

артиллерийских систем - 1134 (+8) единиц;

РСЗО - 293 (+4) единиц;

средства ПВО - 153 (+0) единиц;

самолетов - 235 (+1) единиц;

вертолетов - 205 (+0) единиц;

БПЛА - 864 (+11) единиц;

крылатые ракеты - 203 (+5) единиц;

корабли /катера - 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) единиц;

специальная техника - 105 (+0).

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