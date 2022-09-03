Потери РФ в Украине вплотную приблизились к новой психологической отметке

Потери РФ в Украине вплотную приблизились к новой психологической отметке1
- 3.09.2022, 10:57
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За сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков.
За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.
личного состава - 49050 (+350) человек;
танков - 2034 (+25) единиц;
боевых бронированных машин - 4403 (+37) единиц;
артиллерийских систем - 1134 (+8) единиц;
РСЗО - 293 (+4) единиц;
средства ПВО - 153 (+0) единиц;
самолетов - 235 (+1) единиц;
вертолетов - 205 (+0) единиц;
БПЛА - 864 (+11) единиц;
крылатые ракеты - 203 (+5) единиц;
корабли /катера - 15 (+0) единиц;
автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) единиц;
специальная техника - 105 (+0).