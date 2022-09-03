Обиженные милиционеры запретили еще одной белоруске ходить в казино 3.09.2022, 11:01

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Ранее такую меру применили к Нине Багинской.

Матери-одиночке из Ивацевичей Ольге Кронде, которую судили за оскорбление сотрудника милиции, а также за комментарий с эмодзи-«какашкой» под его фото, запретили ходить в игорные заведения. Об этом пишет «Брестская весна».

2 сентября судья Ивацевичского района ввела новые ограничения в отношении Ольги Кронды, приговоренной к трем годам «домашней химии». Такое решение судья вынес в связи с тем, что женщина к этому моменту не выплатила всю сумму компенсации «морального вреда» в адрес милиционера Руслана Куцко, который проходил по ее делу потерпевшим. Судья запретил женщине посещать игорные заведения и играть в азартные игры.

По данным правозащитников, отдел принудительного исполнения также предписал операторам связи не предоставлять Ольге Кронде услуги интернета, мобильной и домашней связи. А почте запретил отдавать ремесленнице деньги за посылки с ее рукоделием. Ограничения будут сняты, когда женщина выплатит милиционеру всю сумму «морального вреда».

«Выплатите штраф, можете посмотреть, что это такое. Это такие азартные игры, затягивает, можете денег выиграть», — обратился к женщине судья после заседания, передают правозащитники.

Напомним, Ольгу Кронду дважды судили за оскорбление милиционера. Один раз в августе 2021 года, второй — в феврале 2022-го. В первом случае поводом послужил ее комментарий с эмодзи-«какашкой» под фото сотрудника милиции Руслана Куцко. Во втором — слова «об******я и опозорился» в комментарии о вынесенном ей приговоре.

После первого суда женщину приговорили к двум годам «домашней химии», а после второго — к еще одному году этого же вида наказания. Кроме того, Ольга должна выплатить милиционеру 3 тысячи рублей в качестве компенсации «морального вреда». Также сообщалось о выписанном ей штрафе в размере 1,6 тысячи рублей.

Ольга Кронда — ремесленница. Она одна воспитывает дочь. По данным правозащитников, в связи с низким доходом компенсацию милиционеру она выплачивает частями.

В августе этого года похожее решение суд вынес в Минске: 75-летней Нине Багинской запретили посещать игорные заведения, играть в азартные игры и выезжать за границу из-за неоплаченного штрафа.

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