Журналистка Дарья Чульцова вышла на свободу 3.09.2022, 11:12

Она была осуждена за стрим с площади Перемен.

Сегодня вышла на свободу журналистка Дарья Чульцова, сообщает «Новы час».

Катерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после проведения стрима с акции протеста на Площади Перемен и помещены в СИЗО. Их обвинили в том, что путем проведения прямого эфира они якобы организовывали действия протестующих (ст. 342 УК). Спустя три месяца девушкам вынесли приговор — по 2 года лишения свободы.

Андреева также должна была выйти на свободу в сентябре этого года, но на нее завели новое уголовное дело — о государственной измене, приговор по которому был озвучен 13 июля. С учетом назначенного ранее судом Фрунзенского района Минска наказания ее приговорили к 8,3 годам колонии общего режима.

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