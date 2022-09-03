Белстат стал скрывать информацию о госдолге и бюджете от белорусов и от МВФ 3.09.2022, 11:10

В ведомстве дали странное объяснение.

Белстат перестал обновлять данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета, которые обычно публикуются по стандарту распространения данных МВФ.

На специальной странице сводных данных на сайте Белстата отсутствует информация о состоянии внешнего госдолга и исполнения бюджета за июль. Обычно эти данные публикуется в последние числа месяца, следующего за отчетным. То есть информация за июль должна была появиться на этой странице в конце августа.

В Белстате отсутствие информации объясняют тем, что Минфин больше не предоставляет ее статистическому комитету для отчетности. А в представительстве МВФ в Беларуси не комментируют отказ от публикации части данных в рамках предусмотренных договоренностей, пишет «Интерфакс».

Отчетность в рамках специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ национальные статистические комитеты публикуют, когда страны подписывают этот стандарт отчетности. Это накладывает на государства обязательства предоставлять данные по предусмотренным методикам и графику. Беларусь присоединилась к ССРД МВФ в 2004 году. Предполагалось, что это будет означать «государство-член желает информировать общественность и участников финансовых рынков о подписании стандарта и о фактическом его соблюдении» и подтверждать «открытость статистической информации Беларуси для международных организаций».

Напомним, Минфин ограничил доступ общественности к данным о состоянии госдолга и бюджета. В июле министерство перестало публиковать пресс-релизы об исполнении бюджета и удалило с сайта отчеты за предыдущие месяцы. Чиновники подтверждали, что пока не будут информировать граждан о состоянии казны — это при том, что более чем на 80% бюджет формируется за счет налогов. «Зеркало» отправляло в Минфин вопросы по этому поводу еще в июле, но они остались без ответа.

Детальные данные по госдолгу стали скрывать еще раньше. Чиновники ограничиваются общими сведениями о госдолге, при этом они засекретили информацию о том, у кого занимает средства наша страна, а также какие суммы выплачивает и кому по старым кредитам.

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