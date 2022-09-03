Невзоров: У дверей России очередь — толпа высоких старух с косами 3.09.2022, 11:13

Они покашливают и стучат.

Многие политологи верят в миф о бессмертии России, но государства так же смертны, как и люди, считает российский телеведущий и публицист Александр Невзоров. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

«У нас же политологи не понимают – вообще колоссальная беда, – что вообще всякий человек смертен, вне зависимости от его имени, регалий, возраста. Вот государства точно так же смертны, как и люди. Причем государства еще более хрупки, чем органические структуры. И этих наблюдателей, мне кажется, парализует этот миф о бессмертии государства, о бессмертии России», – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что «бессмертий никаких не бывает».

По его мнению, каждый из таких наблюдателей, политологов рассматривает свой крохотный фрагмент реальности.

«Вот никто полностью картину себе не представляет, а у дверей России, Димушка, уже очередь. Если вот уметь смотреть, и уметь видеть, и уметь анализировать. У дверей России очередь: толпа высоких старух с косами. Они покашливают, они стучат. Такая большая-большая толпа. Политическая смерть, экономическая, культурная, научная, технологическая, торговая…», – заявил журналист.

Изнутри, по выражению Невзорова, «дверь подперта» экс-президентом РФ, замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«И первая смерть уже шепчет: «Димончик, давай отворяй, отворяй, отворяй... Чего вы там шалите?" Но они так пошепчут, пошепчут, а потом просто вынесут эту дверь к чертовой матери по примеру путинского же ОМОН и вломятся всем этим легионом смертей, который неизбежен», – резюмировал Невзоров.

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