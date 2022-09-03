Рабочий «Гродно Азот»: К аварии на заводе привели действия руководства 3 3.09.2022, 11:27

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Начальство знало о проблемах в цехах Аммиак-3 и Карбамид-3, но работу не остановило.

На «Гродно Азот» вчера произошло ЧП, пострадали как минимум двое рабочих.

Работник предприятия рассказал «Белорусскому объединению рабочих» (БОР) неизвестные подробности инцидента:

— На «Гродно Азот» произошло ЧП. А что в это время делает администрация и ИТР завода? Заседают в конференц-зале для выполнения указа от нелегитимного о внедрении «импортозамещения».

При этом, руководство знало, что после капитального ремонта возникли проблемы в цехах Аммиак-3 и Карбамид-3 (дефект колонны синтеза). Но решили, что это «диверсия», колонну оцепили, начали проводить расследование. Но работы никто не прекращал.

По предварительной информации, произошла блокировка предклапанов на линии аммиака, а дальше и выход продукта. Пострадали работники которые спускались в колонну, поступает информация, что один из них скончался (пока не подтверждено).

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