Назван лучший осенний продукт для похудения 3.09.2022, 11:30

1,764

Как сделать вкусное блюдо за 15 минут.

Октябрь — удачное время для заготовки квашеной капусты. Она не только полезна, но и очень вкусна, особенно, если готовить по особому рецепту. К тому же квашеная капуста помогает похудеть.

Квашеная капуста — кладезь полезных веществ. В ней содержатся витамины группы В, А, С, Е, К, а также клетчатка, пектины, белок и органические кислоты. По содержанию аскорбиновой кислоты это блюдо превосходит даже лимоны. Достаточно съедать всего 100 граммов квашеной капусты в день, чтобы обеспечить организму суточную дозу витамина С. Кроме этого, все витамины в квашеной капусте положительно влияют на здоровье человека. Блюдо является низкокалорийным, поскольку содержит всего 19 ккал на 100 г.

Depo.ua рассказывает, как сделать квашеную капусту более полезной и эффективной для похудения.

Какая капуста полезнее

Капуста, которая чаще всего продается в магазинах, не очень полезна. А вот блюдо домашнего приготовления — чемпион среди осенних заготовок по содержанию витамина С и антиоксидантов.

Чтобы блюдо было максимально полезным, порезанную белокочанную капусту нужно пересыпать солью, очень плотно утрамбовать в банку, не добавляя воды, и положить пресс, — так лучше сохранится необходимый в простудный сезон витамин С. Затем оставьте банки на три дня для брожения (идеальная температура — 15-20 градусов).

При брожении активно выделится молочная кислота — природный консервант, благодаря чему капуста не закиснет, а останется крепкой и хрустящей. Затем перенесите банки в прохладное помещение, например, на застекленный балкон. Полностью готова она будет примерно через неделю.

Почему квашеная капуста способствует похудению

Ученые называют белокочанную капусту лучшим "минус-калорийным" продуктом. Это значит, что на ее переработку организм тратит больше энергии, чем получает калорий.

В 100 г квашеной капусты всего 19 ккал. При этом благодаря клетчатке она достаточно сытная. Также капуста богата тартроновой кислотой, которая тормозит превращение простых углеводов в жир.

Лучше всего квашенная капуста сочетается с отварным мясом, огурцами, картофелем. Худшие сочетания — грибы, помидоры, черный хлеб (в сочетании с капустой эти продукты дают сильную кислую реакцию, что грозит изжогой и несварением), молоко (может быть вздутие живота).

Сидеть на одной только квашеной капусте не стоит, но хороший способ сбросить несколько лишних кило — есть по 150-200 граммов слабосоленой квашеной капусты вместо ужина. А для улучшения работы кишечника очень полезен салат из квашеной капусты с оливковым или нерафинированным подсолнечным маслом и щепоткой тмина.

Квашеная капуста быстрого приготовления: как сделать вкусное блюдо за 15 минут

Рецепт квашеной капусты в собственном соку достаточно прост. Капуста в собственном соку получается хрустящей, сочной и полезной.

Продукты:

• капуста белокочанная (средняя) — 2 шт.;

• морковь — 1 шт.;

• соль — 45 г

• сахар — 1 ч. л.

Квашеная капуста: рецепт пошагово

1. Шинкуем капусту и морковь с помощью специальной терки.

2. В отдельной емкости перемешиваем соль и сахар, чтобы процесс брожения произошел быстрее.

3. Посыпаем капусту смешанными солью с сахаром и разминаем руками до тех пор, пока овощ не начнет пускать сок.

4. Перекладываем капусту в такую емкость, чтобы она плотно заполнила все пространство. Если тара будет наполовину пустой, сок будет выделяться менее интенсивно.

5. Накрываем капусту небольшой тарелкой и прижимаем сверху — для этого можно использовать банку с водой.

6. Емкость с капустой помещаем в большую тару, чтобы туда выделялся сок. Оставляем кваситься на три дня при комнатной температуре.

Классический рецепт квашеной капусты предусматривает, что сок начнет выделяться уже через сутки. Однако овощ может оказаться не сочным — в таком случае нужно долить стакан воды и оставить кваситься еще на двое суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».