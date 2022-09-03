ГУР: Почти половина техники, которой оснащают новые подразделения РФ, не боеспособна 2 3.09.2022, 11:29

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Новый армейский корпус Россия сможет сформировать не раньше ноября.

40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения для войны в Украине не боеспособна.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире «Военного телевидения Украины».

«40% техники, которой оснащаются новые российские подразделения, не боеспособна. Терпя военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, Россия пытается создавать новые воинские части и соединения», - отметил он.

Скибицкий считает, что новый армейский корпус в России смогут сформировать лишь к концу ноября.

«История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема - человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста нужно 3-4 месяца», - сказал он.

При этом Скибицкий отметил, что также проблемой является комплектование техникой и вооружением, потому что вся новейшая техника была на вооружении тех батальйонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте.

«Сейчас мы видим, что все формирующиеся подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам 40% боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок», – подытожил представитель военной разведки Украины.

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