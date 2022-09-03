У Шойгу паника 1 3.09.2022, 11:43

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Министр обороны РФ последним «взял» Пески.

У российской армии так все плохо с наступлением в Украине, что ее командование за последний месяц объявило о «взятии» села Пески уже как минимум три раза.

Наступление оккупационной армии РФ окончательно захлебнулось, продвинуться не удается ни на одном из направлений.

Имитируя бурную деятельность перед российским народом, военное руководство РФ уже месяц объявляет почти каждую неделю о взятии села Пески.

Об очередной «победе» над Песками 2 сентября объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Какого-то подтверждения озвученной информации нет, передает dialog.ua.

Россия на официальном уровне уже как минимум три раза объявляла Пески «взятыми». Первый раз это сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спустя полторы недели о захвате Песков российской армией объявил еще раз глава Чечни Рамзан Кадыров, попытавшись поставить это себе в заслугу. «Пески освобожден!... Сейчас его заняли союзные войска… ВСУшники ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы», - написал «пехотинец» российского диктатора на своем канале в Telegram. Он сильно поспешил.

Спустя пару дней по случаю Дня Независимости Украины бойцы ВСУ, удерживающие Пески, записали поздравление стране под звуки российских обстрелов. Этим они уличили во лжи и Конашенкова, и Кадырова.

Последним «взял» Пески Шойгу, который, по данным западных разведок, отстранен от командования российской армией из-за провалов в войне.

Он уверяет, что на данном участке якобы «взломана эшелонированная оборона» ВСУ. Каких-либо доказательств оккупанты, естественно, не предоставили.

Ситуацию прокомментировал в Telegram украинский журналист Денис Казанский. «Видимо, у Шойгу действительно паника из-за провалов на фронте, потому что сегодня он в очередной раз похвастался, что взял поселок Пески под Донецком. Это уже то ли четвертое, то ли пятое взятие Песок», - написал он.

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