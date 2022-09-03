В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым 1 3.09.2022, 11:48

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Очередь выстроилась от Большого театра.

В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Очередь из желающих возложить цветы и попрощаться с последним генеральным секретарем ЦК КПСС выстроилась от Большого театра. Интерфакс сообщил, что на церемонию приехал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает «Радио Свобода».

Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Путин якобы попрощался с Михаилом Горбачевым в морге.

Из лидеров стран Запада церемонию планирует посетить лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил AFP.

Другие европейские страны ранее заявили, что не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачева. Их будут представлять послы и другие дипломаты.

Госдепартамент США в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты на прощании с Горбачевым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.

После церемонии прощания в Колонном зале Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.

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