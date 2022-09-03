«Киш-миш» за 3,5 и ежевика от 10 рублей 3.09.2022, 12:15

Что почем на Комаровке в первые осенние выходные.

Корреспонденты агентства «Минск-Новости» традиционно заглянули на главный столичный рынок и посмотрели, почем сейчас продают сезонную продукцию.

Обзор начинается с ягод, поскольку именно они первыми встречают каждого нового покупателя. Брусничку сейчас продают за 7 рублей (1 кг), кило мелкой брестской клубники можно найти за 6, малину — по 4–6 за тару 0,5 л. Еще можно купить голубику, цена за кило стартует от 10 рублей, ежевику по 10–12, стаканчик черноплодной рябины за 3. Пахнут ягоды, кстати, просто замечательно, словно сегодня все еще лето, на улице жарко и солнечно.

Но сейчас начало осени, о чем свидетельствует облачная ветреная погода, и в это время активно продаются яблоки белый налив. За ними порой выстраиваются целые очереди, кто-то из посетителей даже говорит, что ждал сезона этого сорта. Видов много, как и цен: маленькие яблочки можно ухватить за 1,2 рубля, а вот «розовый налив» продают за 3,5.

— Покупайте персики, посмотрите, какие красивые, мягкие. Очень вкусные, сочные, сладкие, — кричали продавцы, привлекая внимание к мохнатому плоду. Его, кстати, на Комаровке сейчас очень много, найти можно почти у каждого продавца с ягодно-фруктовой продукцией. Стоит в среднем 5 рублей за кило. Вдогонку можно купить абрикосов и нектаринов, которые в цене не сильно отличаются.

Минчане и гости столицы могут прикупить килограмм груш за приятные 3–4 рубля, апельсины и чернослив — по 4–5. Инжир продают по 1,5–2 рубля за штуку. Очень много где продается виноград: киш-миш можно ухватить за 3,5, с косточками варианты — за 6. Хороший крупный лимон ярко-желтого цвета можно купить за 5–6.

Дыню торпеду из Узбекистана на этих выходных можно приобрести за 3 рубля. Кило ананаса оценили в 2,5.

Пробежимся по овощным рядам. Цена на пупырчатые огурцы стартует от 1,5 рубля, хотя в среднем продавцы отдают их за 2–2,5. Большой выбор помидоров представлен на Комаровке: можно найти и разные сорта (розовые, «черные принцы» и т. д.), и, соответственно, разные ценники. Килограмм может попасть в руки покупателям и за 1,5, и за 4 рубля. Советуем не торопиться с выбором и присмотреться к овощам и цене, потому что предложений действительно много.

Среди прочего, на прилавках лежат баклажаны по 2 рубля за кило, перцы реально найти за 3–5. Морковь и картошку в среднем можно купить за пару рублей, но есть и более выгодные варианты. Свекла — 3, кочан капусты — 1,6. Одно авокадо продают за 1,5.

Хорошо реализуется кукуруза — за два рубля можно купить кило початков и насладиться их сладостью. Зелень, как и обычно, продается от 1,2–1,5 рубля (столько стоят пучки петрушки, укропа и зеленого лука).

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