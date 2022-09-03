Взрывы в Крыму: полковник ВСУ назвал потери России 7 3.09.2022, 12:19

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Речь идет об уничтожении как минимум нескольких эскадрилий Военно-воздушных сил РФ.

В захваченном Россией украинском Крыму в августе были взрывы на нескольких военных аэродромах, были поражены средства логистики и несколько складов.

Были уничтожены или повреждены нескольких эскадрилий Военно-воздушных сил России, рассказал военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в эфире телемарафона.

«Там действительно можно говорить о нескольких эскадрильях Военно-воздушных сил России – были уничтожены или повреждены. Эскадрилья – это 12 самолетов, три звена по четыре самолета», – поделился эксперт.

Собеседник добавил, что в звене две пары.

«То есть практически повреждено было как минимум пару эскадрилий, то есть более двух десятков самолетов…», – объяснил он.

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