«О новых галстуках и их цене ученикам сообщили лишь 1 сентября» 6 3.09.2022, 12:34

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Как выглядят «единые отличительные элементы» в школах и гимназиях Беларуси

С нового 2022/2023 учебного года во всех школах Беларуси введены единые отличительные элементы школьной одежды – значок, нашивка или аксессуар. А какие знаки отличия у учащихся барановичских учреждений образования, узнал Intex-press.

Родители и учащиеся 14 из 22 учреждений образования рассказали и показали, как выглядит отличительный элемент в их учреждении образования. А некоторые даже отметили, в какую сумму им это обошлось.

Так, у учащихся лицея №1 знак отличия – галстуки. По словам родителей, их стоимость составляет 18 рублей, однако, как он выглядит, они пока и сами не знают, так как «о новых галстуках и их цене учащимся сообщили лишь 1 сентября».

В гимназии №1 отличительным знаком сделали значок. Аналогичный выбор был сделан и в средней школе №7, №21, а также в ОСШ №12 и №14.

В средней школе №1 знак отличия – значок – появился еще в прошлом учебном году, когда учебное заведение только открыли. Так что к новым требованиям Министерства образования руководство школы и учащиеся были уже готовы.

В гимназии №3 – два вида галстуков (разные для мальчиков и девочек) с эмблемой учреждения. Но, по словам некоторых родителей школьников, этот отличительный элемент выдали еще не всем классам.

В гимназии №4, как сообщают родители учащихся начальной школы, 1-4 классам необходимо носить жилетку определенного цвета (для мальчиков и девочек разного цвета). В старших классах, по словам одной из мам, обязателен шеврон, но «это было введено в школе и ранее».

В гимназии №5 отличительным элементом для 5-7 классов являются шевроны, а для 8-11 классов – галстуки.

Похожая система и в ОСШ №3: шеврон на форме – для учащихся 1-7 класса (за 7 рублей), галстук – для учеников 8-11 класса (за 8 рублей). Некоторые родители рассказали, что шевроны пока не выдали: сдали деньги и ждут.

В средней школе №4 на общешкольном собрании об элементах делового стиля было принято решение, что ребята 1-4 классов будут носить отличительные значки, а 5-11 классов – галстуки.

Учащиеся ОСШ №18 должны носить синий галстук. А у ребят школы №20 галстук красный.

В средней школе №19 ученики всех классов должны носить галстук с эмблемой школы. Его форму и цвет выбирали сами ученики. По словам родителей, пока этот отличительный элемент есть не у всех. Заказ сделан и нужно подождать.

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