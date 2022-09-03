В полку имени Кастуся Калиновского произошло радостное событие

В полку имени Кастуся Калиновского произошло радостное событие4
- 3.09.2022, 12:39
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Подготовка к нему произошла в первый месяц полномасштабной войны.
Добровольцы полка Калиновского Вероника «Сон» и Алексей «Вуж» повенчались в Киеве в первый месяц полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.
«Вчера Ника и Леша официально зарегистрировали свой брак в Украине.
Друзья, примите самые искренние поздравления! Мы вас любим и будем любить всегда - даже если вы назовете своих будущих детей Байрактаром и Джавелиной», — говорится в сообщении.