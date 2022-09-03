Сколько стоят осенние товары для автомобиля в супермаркетах и интернете 3.09.2022, 12:52

Цены на некоторые позиции могут отличаться больше чем на 20 рублей.

Осень – специфическая пора года: высокая влажность, дожди, грязь... Приходится раскошеливаться на покупки, которые сделают вождение более комфортным и безопасным. Журналисты abw.by сравнили цены на традиционные «осенние» автотовары в одном из гипермаркетов, строительном супермаркете и на АЗС – стоит ли тратить время на поиск более дешевых вариантов в интернете или можно приобрести товар попутно?

Щетки стеклоочистителя

Хорошая работа стеклоочистителей – залог безопасности, поэтому менять щетки нужно регулярно по мере износа. Щетки отличаются длиной, типом крепления и конструкцией – могут быть каркасными, бескаркасными и гибридными.

В гипермаркете и строительном супермаркете в спальном районе нашли щетки нескольких производителей: каркасные и бескаркасные Bosсh от 16 до 45 руб. за комплект в зависимости от размера и типа, щетки Alca стоимостью от 12 до 38 руб., изделия ClearVision и Dynamatrix по цене от 14 до 21 руб., Wurth от 21 до 55 рублей. На расположенной неподалеку от магазинов АЗС выбор скромнее – щетки производителя Alca стоимостью от 15 до 35 рублей.

Если сравнивать стоимость конкретного товара в нескольких местах, разница может быть существенной. Например, в гипермаркете бескаркасная щетка Alca SuperFlat 19/48 см продается по цене 18,19 руб., в строительном магазине по соседству – 26,59 руб., в интернет-магазинах с доставкой до пункта выдачи – от 16 до 24 рублей. Поэтому, прежде чем совершить покупку, есть смысл сравнить цены в разных торговых сетях и интернет-магазинах.

Коврики в салон и брызговики

Текстильные коврики осенью лучше менять на изделия из резины, вспененного каучука, ПВХ или полиуретана, которые не будут впитывать влагу и способствовать распространению сырости в салоне. Для одних моделей авто неплохо подходят универсальные ковры, а некоторым автовладельцам приходится покупать только модельные, пусть более дорогие, но подходящие по форме.

Одним из лучших материалов для ковриков, используемых в холодный период, является полиуретан. Это гибкий, не впитывающий влагу и долговечный состав, который не дубеет в морозы. Резиновые коврики более бюджетные, но считаются менее долговечными, к тому же резина становится более жесткой в морозы, что влияет на комфорт и срок службы. Последнее время много шума наделали изделия из вспененного каучука, или Eva. Преимущество этих ковриков в том, что они хорошо собирают влагу и грязь и за счет ячеистой структуры не дают ей расползаться по самому ковру и вытекать за его пределы. Вытряхнуть такие коврики, не пролив воду в салон, гораздо проще, чем резиновые, при этом они легко чистятся. Еще из преимуществ автомобилисты выделяют небольшой вес и стойкость к воздействию высоких и низких температур.

В универсальных магазинах коврики продаются в очень ограниченном ассортименте. Мы нашли только несколько универсальных моделей из резины по цене от 32 до 43 рублей. Поэтому ковры лучше искать через интернет или покупать в автомагазинах или на авторынке. Стоимость универсальных изделий из ПВХ начинается в Сети от 19 руб. за комплект 4 шт., коврики из полиуретана для Volkswagen Polo Sedan 2014 г.в. обойдутся в 68 руб. за бренд Rival и 69-84 руб. за изделия Element. Около 60-88 руб. для этой же модели авто будут стоить резиновые коврики, от 100 до 130 руб. можно купить ковры Eva.

Брызговики призваны защищать от грязи колесные арки и могут быть изготовлен из резины, пластика или полиуретана. Так же, как и коврики, они могут быть модельными или универсальными. В магазине мы нашли только универсальные за 38,39 рубля. Стоимость двух брызговиков для Volkswagen Polo 2014 г.в. начинается в интернете от 27 руб. (полиуретан, бренд Element/Novline) и достигает, по нашим данным, 52 рублей (бренд Seintex).

Впитывающие коврики-памперсы

Несколько лет назад мы тестировали автомобильные впитывающие коврики, которые подкладываются под резиновый ковер в авто и препятствуют протеканию влаги. В супермаркетах подобный товар мы не нашли, но заказать «автопамперсы» в интернете вполне возможно. Стоить этот многоразовый аксессуар будет 6-7 руб. за комплект 2 шт. или около 10 рублей за 4 шт. в упаковке.

Антизапотеватель

Средства, которые не дают запотеть окнам в сырую погоду, мы также недавно тестировали. В гипермаркете нашли спреи из нашего теста: Runway по цене от 6,59 руб. за емкость 200 мл и 7,99 руб. за спрей Eclips объемом 500 мл. В другом магазине цены нас несколько удивили: аналогичная бутыль Eclips стоила 7,03 руб., а за Runway просили уже 10,85 рубля.

В интернете выбор ожидаемо больше: аналогичный спрей Eclips можно найти от 4 руб., Runway – от 6 до 9 руб. за емкость 500 мл, жидкость Lavr объемом 185 мл стоит 6,40-9 руб., Sonax 500 мл – 18-20 руб., спрей «Астрохим» объемом 125 мл – от 6,60 руб., 250 мл – от 10,80 руб., Grass объемом 250 мл – от 10,56 рубля.

Антидождь

Выбор гидрофобных средств для стекол в супермаркетах оказался очень богатым. Около 33 руб. стоит 300-миллилитровая бутылочка Turtle Wax, около 24 руб. – 500 мл российского средства Synthetium от «Астрохим», 9,39 руб. – добавка в бачок стеклоомывателя от Runway объемом 150 мл, 11,34 руб. – 500 мл средства от Eclips, 13,39 руб. – 500 мл средства 911, около 10 руб. обойдется 250 мл средства под брендом Kerry, почти 50 руб. будет стоить средство российского производства Grass объемом 250 мл.

В другом магазине выбор оказался не настолько велик, цены на некоторые позиции примерно на рубль-полтора выше. Например, средство 911 тут стоило чуть больше 15 руб., антидождь с пульверизатором Runway объемом 200 мл – почти 17 рублей. На АЗС, куда мы также заехали в поисках подобных средств, оказались только составы для очистки стекла стоимостью от 6 до 14 рублей.

В интернете разбежка цен больше: стоимость средства от Turtle Wax начиналась от 29 руб., Grass в одном интернет-магазине стоил на 15 руб. дешевле, чем в обычном, – 33,6 рубля. Добавку в бачок от Runway, которую мы видели в магазине, можно заказать за 8,10 руб., спрей этого же производителя – 11,60 руб., то есть разница в ценах в сравнении с гипермаркетами составила 1 и 5 рублей.

Преобразователи ржавчины

Осенью кузов автомобиля требует повышенного внимания, спрос на антикоррозийные средства возрастает. В супермаркетах их выбор достаточно большой. Средство «Астрохим» объемом 500 мл предлагается за 12,59 руб., Nanoprotech – 13,39 руб. за 200 мл, Kerry – 11,29 руб., «Цинкарь» – 12.41 руб. за бутыль объемом 500 мл.

В интернете преобразователи ржавчины стоят в среднем от 6 до 15 руб. за емкости объемом 400-500 мл. Например, 500 мл «Цинкаря» обойдутся в 10 или 12 руб. – тот, что подороже, с пульверизатором, как в обычном магазине. Спрей Hi-Gear продается по цене около 36 руб. за баллон 368 граммов. Средство «Агат» – 8,04 рубля.

Воск для кузова

Специалисты детейлинга утверждают, что защитные покрытия для кузова полезны круглый год: летом защищают его от насекомых, птичьего помета и сока деревьев, зимой – от дорожных реагентов. В магазинах выбор подобных составов есть, но цены в разных торговых сетях могут отличаться значительно. Паста-полироль с карнаубским воском Turtle Wax в разных сетях стоит от 36,99 до 60,03 руб. за 397 г средства, автовоск от Runway – 62,60 руб., жидкие полироли от Runway – 10.99 и 12.59 руб., защитное покрытие-полироль «Антигрязь» стоит 22,93 рубля. Воск Turtle Wax, который нужно разводить горячей водой и наносить на кузов в виде спрея, предлагается за 24,57 рубля.

В интернете воск-паста Turtle Wax продается от 49 до 74 руб., Runway – от 34 до 37 руб., но есть сайты, где указана цена 64 рубля. В целом, если поискать, в интернете покупать выгоднее, когда не надо ехать забирать заказ на другой конец города. Кроме того, выбор там больше – за 60 руб. можно найти японское средство Soft99 Fusso Coat 12 Months, которым пользуются в некоторых детейлинг-центрах.

Смазка для уплотнителей, замков и петель

Уже в середине октября дожди могут смениться морозами. Чтобы избежать примерзания резинок уплотнителей и защитить дверной замок и петли от влаги, лучше смазать их заранее. Аэрозоль Nanoprotech в разных магазинах мы нашли по цене от 24,99 до 26,21 руб. за 400 мл и от 12,79 до 15,55 руб. за 210 мл. Многофункциональная проникающая смазка Hi-Gear объемом 185 мл на АЗС стоит 22,90 рубля.

Специализированные смазки для замков и петель можно купить в интернете или центрах автозапчастей по цене около 10 рублей. Например, Vmpauto Silicot объемом 150 мл стоит 10.90 руб., Mannol объемом 200 мл – 9 руб., смазки для резиновых уплотнителей со специальным аппликатором будут стоить от 8 до 20 рублей.

Водосгон

Полезный девайс, позволяющий быстро очистить стекла авто от воды во время дождя или зимней оттепели. В гипермаркетах за приспособление с двойной резинкой просят от 6,45 до 10,84 руб., всего мы насчитали в разных магазинах около 5 видов этого изделия. Водосгон одного и того же дизайна с двойной резинкой в супермаркетах стоил 9,67 и 10,74 руб., на АЗС по соседству такой же продавался за 10,79 рубля.

В интернете аналогичное приспособление мы нашли от 5,22 руб. по акции, а в среднем цены на водосгоны начинаются в Сети от 4 рублей.

Обогреватель лобового стекла, чехол для зонта

Таких специфических товаров, как вентилятор-обогреватель стекла, работающий от прикуривателя, или автомобильный чехол для зонта, в ближайших универсальных магазинах найдено не было, зато легко узнать, где их можно купить в интернете. Стоимость автомобильного обогревателя-вентилятора в Минске начинается от 30 руб. и достигает 53 руб., чехол для зонта-трости с креплением на автомобильное сиденье стоит около 32-38 рублей.

Вердикт

Цены на некоторые позиции в разных торговых точках и интернет-магазинах могут отличаться больше чем на 20 рублей. Стоимость бюджетных товаров особенно не различается в обычных супермаркетах и интернет-магазинах, поэтому смысла ехать за «Антидождем» или водосгоном на другой конец города нет. Такие специфические товары, как автоковрики, брызговики или автомобильный вентилятор с функцией обогрева придется заказывать в интернете или искать в автомагазинах, и там же имеет смысл обратить внимание на профессиональную и более дешевую автохимию.

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