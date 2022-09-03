Ему диванчик Фрейда уже не поможет 3 Игорь Эйдман

3.09.2022, 12:48

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Путин - патологический случай.

Все шутят по поводу «резиновой попы» в устах Путина. А ведь это типичная проговорка по Фрейду (уже не первая), выдающая в нем патологическую личность.

Эту гипотезу подтверждает и патологическое, трепетно бережное отношение Путина к собственным испражнениям, которые за ним собирает в специальный чемодан «страж фекалий Его величества», то есть приставленный к путинской нерезиновой заднице сотрудник ФСО (об этом писала мировая пресса).

По мнению специалистов «такая личность характеризуется одержимостью в вопросах чистоты и личной гигиены, а так же жадностью, так же она плохо организованная и агрессивная». Фрейд писал о таких личностях: «Упрямство иногда переходит в упорство, к которому легко присоединяется наклонность к гневу и мстительности».

Узнаете? Все эти длинные столы и дезинфекционные туннели для гостей, паталогическое стяжательство, мстительная злоба, гнев и упорство в преследовании неугодных людей и целых стран.

Такие личности могут быть вполне безобидными людьми. Однако Путин - патологический случай, где негативные качества этого типа личности доведены до предела. Ему диванчик доктора Фрейда уже не поможет - только смирительная рубашка и намордник доктора Лектора.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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