Залужный показал Bayraktar, уничтоживший за три дня технику РФ на $26,5 миллионов 6 3.09.2022, 12:53

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Опубликован полный список трофеев беспилотника.

В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как рассказал он, в этом списке:

8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов);

по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов);

БМП (0,6 миллиона долларов);

гаубицы (0,3 миллиона долларов).

К тому же были повреждены:

5 танков Т-72

одну БМП на 1,85 миллиона долларов.

«Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники - 28,35 миллиона долларов», - добавил Залужный.

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