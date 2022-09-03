Залужный показал Bayraktar, уничтоживший за три дня технику РФ на $26,5 миллионов

Залужный показал Bayraktar, уничтоживший за три дня технику РФ на $26,5 миллионов6
- 3.09.2022, 12:53
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Опубликован полный список трофеев беспилотника.
В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.
Об этом сообщает в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Как рассказал он, в этом списке:
8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов);
по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов);
БМП (0,6 миллиона долларов);
гаубицы (0,3 миллиона долларов).
К тому же были повреждены:
5 танков Т-72
одну БМП на 1,85 миллиона долларов.
«Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники - 28,35 миллиона долларов», - добавил Залужный.