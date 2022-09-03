В оккупированном Токмаке местный житель взорвал себя вместе с военными РФ 11 3.09.2022, 13:07

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Последними его словами были «Слава Украине!».

Украинец Максим Махринов в оккупированном Токмаке на Запорожье подорвал себя вместе с двумя оккупантами. Это произошло, когда он в сопровождении захватчиков выходил из собственного подъезда.

Российские военные пришли к украинцу с обвинениями в корректировке огня Вооруженных сил Украины по их базам в городе. Об этом 3 сентября сообщает издание «Риа-Мелитополь».

Отмечается, что Максим действительно был партизаном, помогая освобождению родного города.

1 сентября он ликвидировал двух оккупантов, а 2 числа подорвал себя, когда военные РФ пытались его арестовать. Вместе с ним погибли два захватчика.

Последними словами Максима, по словам очевидцев, были «Слава Украине!».

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