В Бресте грузовик с мороженым не смог проехать под мостом

В Бресте грузовик с мороженым не смог проехать под мостом2
- 3.09.2022, 13:10
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Необычное ДТП произошло на улице Шевченко.
Необычное ДТП произошло в Бресте на ул. Шевченко, там грузовик не смог проехать под путепроводом, сообщает «Виртуальный Брест».
Сработала банальная невнимательность водителя — там есть и знаки, и даже специальные ограничители (на фото опора справа полосатая), позволяющие оценить возможность проезда и заранее успеть затормозить.
В результате происшествия часть грузовика осталась под путепроводом, а сам он успел довольно далеко уехать, вероятно, скорость была большая.