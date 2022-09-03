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В Бресте грузовик с мороженым не смог проехать под мостом

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  • 3.09.2022, 13:10
  • 1,796
В Бресте грузовик с мороженым не смог проехать под мостом

Необычное ДТП произошло на улице Шевченко.

Необычное ДТП произошло в Бресте на ул. Шевченко, там грузовик не смог проехать под путепроводом, сообщает «Виртуальный Брест».

Сработала банальная невнимательность водителя — там есть и знаки, и даже специальные ограничители (на фото опора справа полосатая), позволяющие оценить возможность проезда и заранее успеть затормозить.

В результате происшествия часть грузовика осталась под путепроводом, а сам он успел довольно далеко уехать, вероятно, скорость была большая.

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