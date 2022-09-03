Диетологи назвали четыре напитка, которые помогают при похудении 3.09.2022, 13:14

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У специалистов есть свои проверенные способы.

Какие напитки следует включить в свой рацион, чтобы избавиться от «спасательного круга» на животе?

Несмотря на маркетинговый шум, связанный с коктейлями для похудения и «жиросжигающими» напитками, пока не существует жидкости, которую можно просто принимать и наслаждаться стройной фигурой. Так утверждают эксперты.

Однако есть продукты, которые не заставят ваш живот увеличить окружность. Напротив, некоторые напитки могут помочь вам сжигать жир быстрее, подавляя аппетит и ускоряя метаболизм.

О чем же идет речь? Что следует пить во время диеты?

Зеленый чай

Зеленый чай содержит кофеин и катехины, биоактивные растительные соединения. «Эти два основных ингредиента обладают потенциалом усилить окисление жира или способность сжигать жир», — говорит американский диетолог Рэйчел Дайкман. Однако следует помнить об одном важном моменте. «То, что вы пьете много зеленого чая, не означает, что вы волшебным образом похудеете. Тем не менее, это может немного помочь», — подчеркивает она.

Исследование, опубликованное в Journal of Functional Foods, показало, что люди, пившие зеленый чай, потеряли значительное количество висцерального жира в течение 12 недель по сравнению с контрольной группой, которая этого не делала. Чтобы обеспечить ваше тело максимально концентрированной дозой катехинов, Рейчел Дайкман рекомендует порошкообразный зеленый чай, то есть матча.

Несладкий черный чай

Если вы не любите зеленый чай, вы можете выбрать черный чай. Он богат естественными флавоноидами. Он отлично влияет не только на наше сердце, но и может помочь снизить артериальное давление. Исследования также показывают, что флавоноиды в черном чае могут играть немаловажную роль в уменьшении жира на животе. В эксперименте, проведенном в 2014 году в Food & Function, люди, употреблявшие три чашки этого напитка в день в течение трех месяцев, потеряли больше сантиметров в талии, чем те, кто употреблял другой напиток с кофеином.

Кофе

Исследователи обнаружили, что употребление напитков с кофеином, таких как кофе, эффективно угнетает аппетит у некоторых людей. Это может привести к снижению потребления калорий и уменьшению жира на животе. Некоторые исследования показывают, что кофеин стимулирует термогенез, заставляющий наше тело производить больше тепла и сжигать дополнительные калории и энергию.

Также кофе может хорошо влиять на наш кишечник, играющий ключевую роль в обмене веществ. Исследования показали, что люди, которые потребляют большое количество кофеина, обычно имеют высокий уровень определенных здоровых бактерий в кишечнике и низкий уровень потенциально вредных микробов.

Коктейли с протеином

Порошок сывороточного протеина, изготовленный в виде смузи и других напитков, заменяющих пищу, может быть полезен, когда дело доходит до избавления от живота. Важно, чтобы они заменяли высококалорийные продукты.

«Сывороточный протеин помогает подавлять аппетит, поскольку он является насыщенным макроэлементом. Употребление коктейля с сывороточным белком может уменьшить жир на животе, заставив вас больше не есть в течение дня или снизить тягу к продуктам, богатым углеводами», — объясняет Сьюзан Бауэрман, старший директор Всемирного образования по вопросам питания в Herbalife Nutrition.

Кроме того, исследователи показали, что диеты, богатые белком, помогают похудеть не только подавляя чувство голода, но и предотвращая потери мышечной массы и замедляя метаболизм.

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