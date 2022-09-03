Разбитый на окраине Херсона российский «Панцирь» показали на видео

Разбитый на окраине Херсона российский «Панцирь» показали на видео3
- 3.09.2022, 13:18
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Ракетный комплекс оккупантов «прилег отдохнуть» на краю дороги.
В оккупированном Херсоне или рядом с городом на дороге валяется перевернутый ракетный комплекс «Панцирь» армии РФ.
Видео с «Панцирем» опубликовал блогер Necro Mancer.
«Херсон (или окрестности), российский «Панцирь» устал и прилег отдохнуть (возможно, в результате ДТП)», - написал он.
#Херсон (или окрестности), российский "Панцирь" устал и прилёг отдохнуть (возможно, в результате #дтп) https://t.co/rbEIxXCVn8 #RussianUkrainianWar #всрф #потерьнет pic.twitter.com/mW33Oy0qsy— Necro Mancer (@666_mancer) September 3, 2022