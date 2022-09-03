Разбитый на окраине Херсона российский «Панцирь» показали на видео 3 3.09.2022, 13:18

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Ракетный комплекс оккупантов «прилег отдохнуть» на краю дороги.

В оккупированном Херсоне или рядом с городом на дороге валяется перевернутый ракетный комплекс «Панцирь» армии РФ.

Видео с «Панцирем» опубликовал блогер Necro Mancer.

«Херсон (или окрестности), российский «Панцирь» устал и прилег отдохнуть (возможно, в результате ДТП)», - написал он.

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