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ВСУ укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне

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  • 3.09.2022, 13:22
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ВСУ укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне

С этого направления оккупанты уже пытались идти на Киев.

Украинские военные продолжают укреплять границу с Беларусью. Правоохранители усиливают оборону в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко проверил позиции защитников на севере Киевской области. Он пообщался с руководителями подразделений, чтобы обеспечить эффективную оборону.

«Это направление остается не менее опасным, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь позволила подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону», - отметил Дейнеко.

Оборону на границе укрепляют отряды пограничников, Нацгвардии и полиции. В Чернобыльской зоне уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения.

Также военные ведут наблюдение, несмотря на активное применение белорусскими войсками средств радиоэлектронной борьбы.

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