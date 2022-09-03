«Квартира – $180, общага – 25 рублей» 3.09.2022, 13:28

Белорусские студенты рассказали, как заселялись в общежития.

В среду, 31 августа, в студенческих общежитиях настоящая жара — последний день заселения. Толпы студентов с сумками, документами и ссобойками стояли в очереди на получение постельного белья и прочих принадлежностей, необходимых для общажной жизни.

В этом году нет традиционного студенческого ажиотажа на рынке арендного жилья. Причин тому несколько: высокие цены на съем квартиры и появление в Минске новых общежитий с нормальными условиями быта. Сами студенты отмечают, что цены на квартиры «просто бешеные».

В последний день лета первокурсники и уже прожженные общажной жизнью студенты заселялись в минские общежития, оперативно заполняя необходимые документы. Журналисты посмотрели, как это было.

Лучше, чем в «бабушатнике»

Возле общежития №2 БГУ, где живут в основном будущие химики и физики, было много машин из разных областей страны. Студенты с огромными сумками и баулами с ссобойками стояли на входе и ждали своей очереди, чтобы получить заветный пропуск.

На входе студенческая служба безопасности направляла первокурсников и всех остальных для прохождения обязательных процедур — предоставить весь перечень документов (медсправку, копию паспорта и фото для пропуска), получить белье у кастелянши и оформить нужные бланки. После соблюдения всех формальностей они отправлялись к заведующей за пропуском.

Те, кто с огромными сумками проводил время в ожидании, немного завидовали ребятам, которые уже заселились. Первокурсница химического факультета Мария рассказывает:

«Я из Слуцка, это довольно далеко от Минска, не наездишься. А в Минске своего жилья у нас нет. Заселилась в общежитие накануне, и за одну ночь уже поняла — условия здесь отличные. Кровать удобная, в ванной много места. Единственное — свет немного тускловатый, но это в принципе решаемо», — отмечает девушка.

Бобруйчанка Диана говорит, что пробовала искать в Минске относительно недорогое жилье — не получилось. Цены на однокомнатную квартиру на окраине города со старым ремонтом стартовали от 180 долларов, признается она. А общежитие иногородней девушке предоставили без проблем.

«Искала сначала квартиру, но эти цены… Потом сказали, что дают место в общежитии, и я очень обрадовалась. Это лучше, чем в «бабушатнике» за 180 долларов. А общага – всего 25 рублей. Выбор очевиден», — улыбается первокурсница и резонно спрашивает: почему не жить в общаге, если она рядом и с учебным корпусом, и с вокзалом, откуда можно отправиться домой.

На самом деле за «однушку» без особого ремонта и вдали от метро придется отдавать каждый месяц минимум 160-170 долларов по курсу, вблизи метрополитена и в относительной центральной части города цены начинаются от 200 долларов. Не всем студентам, особенно «платникам», и их родителям такое по карману.

«Цены просто бешеные! Я до конца не знала, будет ли место в общежитии или нет. Но потом выяснилось, что всем иногородним первокурсникам дают общагу. Я довольна: здесь хороший ремонт, через окна не дует, так что зимой не замерзнем», — поясняет Дарья, на учебу в Минск она приехала из Барановичей.

Напряженки не было

Богдан пришел заселяться в общежитие с самого утра. Говорит, что приехал из Солигорска, поступил на физический факультет на специальность «Физика наноматериалов и нанотехнологий». По его словам, у него уже был опыт общажной жизни, когда учился в Минском государственном областном лицее, и знает, «как здесь все устроено».

«Напряженки с местами не было вообще никакой, спокойно заселяемся, даже искать жилье не пришлось», — уточняет парень.

Пока студенты проходят все процедуры заселения, родители с сумками сидят на диванчиках в коридоре.

«Дети сами заселяются, приучаются к самостоятельности. Привезли все самое необходимое, остальное выдадут здесь, в общежитии. Сходим еще в магазин, купим какие-нибудь полуфабрикаты на первое время, а дальше уже будут учиться готовить», — говорит мама одной из первокурсниц Елена Евгеньевна.

Скоро на картошку

Артем тоже приехал с родителями. Парень признается, что поступил на физфак, специальность «Ядерная физика и технологии». Документы о заселении получил, осталось занести в комнату все сумки и начать готовиться к первому дню учебы.

«Честно говоря, я такой себе оратор…» — предупреждает Артем, когда мы спрашиваем у него о настроениях перед учебой. Поэтому к разговору подключается мама первокурсника.

«Вещей и еды привезли достаточно, но картошку еще не копали. Мальчикам вещей нужно не так много, как девочкам, поэтому сумок у нас только три», — показывает Наталья Викторовна.

Будет даже арбузник

Павел также приехал из Молодечно. Уже успел заселиться, распаковать вещи и немного освоиться.

«Я заселился день назад. Выбрал общежитие, потому что здесь можно найти много новых друзей и интегрироваться в жизнь всего факультета. Ну и здесь намного прикольней, чем на съемной квартире, например», — делится парень.

То, что жизнь в общаге будет нескучной, подтверждают и в администрации студгородка. В октябре будет капустник — мероприятие-посвящение для первокурсников, а в сентябре — арбузник.

«Сначала помогаем ребятам заселиться, а потом делаем их жизнь более насыщенной. Проводим спортивные и развлекательные мероприятия, помогаем следить за чистотой в блоках. Из ближайшего у нас будет 2 сентября арбузник — мероприятие, на котором мы покупаем ребятам много-много арбузов, делаем из них коктейли или просто кушаем. Ребята играют на гитарах, все поют — такое вот ламповое мероприятие», — рассказывает председатель студенческого совета общежития Эльмира Пахоменко.

Воду льешь, сколько хочешь — света светишь, сколько нужно

В общежитии говорят, что месячная оплата — 25 рублей 60 копеек (0,8 базовой величины). В других общежитиях ценник может отличаться, но не намного: к примеру, в Студенческой деревне ежемесячная плата составляет от 30 до 38 рублей. При этом, как поясняют в администрации, «воду льешь, сколько хочешь, света светишь, сколько нужно».

В 13-этажном общежитии проживает около 900 обучающихся. Среди них — около 150 иностранцев. Всего в БГУ девять общежитий, в которых более 8 тысяч студентов. К вечеру 31 августа они почти все были заполнены.

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