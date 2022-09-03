Смех-держава

Над Сергеем Кожугетовичем уже открыто потешаются в Кремле.

Шойгу, которого в информационном пространстве становится все меньше и меньше, сегодня отчитался о «героическом освобождении села Благодатное».

Для понимания: площадь захваченного путинскими войскам села — в 0,4 кв километров, а население — 400 человек.

Начиналась «специальная военная операция» бравыми обещаниями «взять Киев за 3 дня», но спустя 6 месяцев целый министр обороны торжественно рапортует о взятии села, которое презентует в качестве величайшего достижения.

Согласно данным западных спецслужб, над Сергеем Кожугетовичем открыто смеются даже представители российской элитки, обвиняющие его в провале вторжения.

Разумеется, это все желание найти «козла отпущения» и списать просчеты системы на одного человека.

Но, министр обороны, который ни дня в своей жизни не служил в армии, зато с ног до головы обвешан медалями и орденами, является отличным олицетворением всего путинского режима.

Они там все такие, без исключений. Оттого все так и хорошо.

Когда вместо ума и личных способностей, ценится лояльность престарелому Вождю и умение вовремя делиться — настоящую «СверхДержаву» не построить.

Раз за разом будет выходить «СмехДержава», торжественно отмечающая захват мелких сел соседних стран.

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