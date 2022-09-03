В Мариуполе появилась военная техника РФ с необычными «метками» 4 3.09.2022, 13:50

1,630

Новая маркировка похожа на символы из «Гарри Поттера».

В оккупированном Мариуполе зафиксировано перемещение российской военной техники с новой причудливой отметкой. Ранее она была замечена при перебрасывании 3-го армейского корпуса по территории РФ.

Об этом 3 сентября рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. «Наше сопротивление Мариуполя метко подметило, что вся техника имеет новые отметки, похожие на перевернутые «Дары Смерти» в «Гарри Поттере», – написал он.

Аналитики допускали, что 3-й армейский корпус будет брошен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения приказа президента страны-агрессора Владимира Путина по выходу на границу области до 15 сентября, напомнил Андрющенко.

«Так что сейчас видим, что большая часть техники с такими пометками не остается в области. Необычная активность перемещения на третий день подряд. Без выводов. Просто наблюдение», – подчеркнул советник мэра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».