Вертолет «возит» на канате трех мужчин над Гродно 3.09.2022, 14:06

Что происходит?

Во время прогулки с ребенком вдоль улицы Дубко читатель «АвтоГродно» был удивлен: прямо над ним пролетел вертолет, который нес на канате трех мужчин. Очевидец поделился видео.

На видео заметно, что на вертолете обозначения МЧС Беларуси, а мужчины на канате — спасатели МЧС. Вертолет пролетел над центром Гродно, поднял спасателей с крыши здания по улице Дзержинского и «перенес» на открытую площадку вдоль улицы Дубко.

Дело в том, что 3 сентября во время празднования Дня города сотрудники МЧС устроят показательные выступления и покажут приемы спасения людей с использованием авиационной техники. Сегодня, 2 сентября, прошла репетиция выступлений.

Все желающие смогут увидеть это действие вживую 3 сентября на улице Дзержинского в Гродно около парка имени Жилибера в 15:00.

К слову, подобные выступления уже проходили в Бресте две недели назад.

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