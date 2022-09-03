Жители Донецка подняли бунт против оккупационных «властей»9
- 3.09.2022, 14:14
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Неадекватная реакция российских пособников попала на видео.
Жители временно оккупированного Донецка, которые более полугода сидят без водоснабжения, устроили бунт. Они пожаловались на ситуацию представителю незаконной «администрации», но тот решил с ними «не церемониться».
Информация об этом появилась в соцсетях 3 сентября. Отмечается, что гражданские требовали от коллаборанта и сепаратиста Юрия Будрина решить вопрос, но он лишь угрожал еще большим ухудшением ситуации.
"Вы мне нахер не всрались!"— Kapral (@AsanNohch) September 3, 2022
Урок антикризисного менеджмента от главы Кировского района Донецка Юрия Будрина. Юрий Анатольевич вместе со своим замом Виктором Антонюком приехал к Кировскому нарсуду поговорить с народом — у которого уже очень давно нет воды. #Донецк #власть #ДНР pic.twitter.com/vsYUaH84D4
Так «чиновник» предложил привезти через несколько дней бочку с водой. Когда люди стали говорить, что не могут столько ждать, он пригрозил оставить их и без этого.
Напоследок коллаборант показал свое настоящее лицо и выдал: «Вы мне на**р не уср***сь». Эта фраза точно отражает отношение оккупационных властей к жителям региона.