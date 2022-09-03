Жители Донецка подняли бунт против оккупационных «властей» 9 3.09.2022, 14:14

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Неадекватная реакция российских пособников попала на видео.

Жители временно оккупированного Донецка, которые более полугода сидят без водоснабжения, устроили бунт. Они пожаловались на ситуацию представителю незаконной «администрации», но тот решил с ними «не церемониться».

Информация об этом появилась в соцсетях 3 сентября. Отмечается, что гражданские требовали от коллаборанта и сепаратиста Юрия Будрина решить вопрос, но он лишь угрожал еще большим ухудшением ситуации.

"Вы мне нахер не всрались!"

Урок антикризисного менеджмента от главы Кировского района Донецка Юрия Будрина. Юрий Анатольевич вместе со своим замом Виктором Антонюком приехал к Кировскому нарсуду поговорить с народом — у которого уже очень давно нет воды. #Донецк #власть #ДНР pic.twitter.com/vsYUaH84D4 — Kapral (@AsanNohch) September 3, 2022

Так «чиновник» предложил привезти через несколько дней бочку с водой. Когда люди стали говорить, что не могут столько ждать, он пригрозил оставить их и без этого.

Напоследок коллаборант показал свое настоящее лицо и выдал: «Вы мне на**р не уср***сь». Эта фраза точно отражает отношение оккупационных властей к жителям региона.

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