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Жители Донецка подняли бунт против оккупационных «властей»

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  • 3.09.2022, 14:14
  • 5,676
Жители Донецка подняли бунт против оккупационных «властей»

Неадекватная реакция российских пособников попала на видео.

Жители временно оккупированного Донецка, которые более полугода сидят без водоснабжения, устроили бунт. Они пожаловались на ситуацию представителю незаконной «администрации», но тот решил с ними «не церемониться».

Информация об этом появилась в соцсетях 3 сентября. Отмечается, что гражданские требовали от коллаборанта и сепаратиста Юрия Будрина решить вопрос, но он лишь угрожал еще большим ухудшением ситуации.

Так «чиновник» предложил привезти через несколько дней бочку с водой. Когда люди стали говорить, что не могут столько ждать, он пригрозил оставить их и без этого.

Напоследок коллаборант показал свое настоящее лицо и выдал: «Вы мне на**р не уср***сь». Эта фраза точно отражает отношение оккупационных властей к жителям региона.

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