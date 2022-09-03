«Чувствовала вину, если не работала»: белоруска получила больничный по выгоранию 3 3.09.2022, 14:17

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Как, где и на сколько его можно получить.

C начала 2022 в Польше можно уйти на больничный, если вы выгорели на работе. Bubble поговорил с белоруской айтишницей, которая воспользовалась этой возможностью, и рассказывает, как, где и на сколько его можно получить.

Что такое эмоциональное выгорание

Согласно ВОЗ, эмоциональное выгорание — это синдром, который является результатом хронического стресса на работе, с которым человек не смог справиться. При выгорании человек чувствует истощение или недостаток энергии, психически дистанцируется от работы, относится к ней негативно или цинично, чувствует себя неэффективным и считает, что не выполнил долг. ВОЗ считает выгорание профессиональным явлением, поэтому применять его к другим сферам жизни некорректно.

До 2022 взять больничный по выгоранию было нельзя, потому что этот синдром не классифицировался как болезнь. Но с 1 января 2022 выгорание входит в Международную классификацию болезней и относится к разделу проблем со здоровьем, связанных с работой.

Как взять больничный из-за выгорания

Лизавете Гацак 30 лет, сейчас она живет в Варшаве. Здесь находится польский офис компании PandaDoc, в которой Лизавета работает продуктовым менеджером. Тем не менее, каждый день ходить в офис не надо — product manager работает на удаленке. В середине июня 2022 она получила больничный по выгоранию. Product manager рассказывает, что изначально не собиралась брать больничный — просто не знала, что он существует, и хотела уйти в отпуск за свой счет. О такой возможности ей рассказали в кадровом отделе PandaDoc.

— Компания знала, что я только закончила один большой проект и сразу же начала второй. На тот момент у меня была большая нагрузка и я много перерабатывала. Первый проект был междепартаментным, нам нужно было смигрировать пользователей со старой платформы на новую. Он шел год, иногда рабочий день мог длиться двенадцать часов или я могла работать на выходных. Это было задорно, но не совсем здорово.

Лиза рассказывает, что и раньше работала много, например, когда стремилась перейти из Junior в Middle. Но за все пять лет в компании брала только прописанный в контракте отпуск — никаких дополнительных.

— В какой-то момент я работала с выгоранием — все время чувствовала усталость, обычные задачи занимали много времени. Я постоянно ощущала, что недостаточно вкладываюсь, хоть и делала все, что надо. У меня всегда были и сейчас есть высокие ожидания от того, что, как и в какие сроки я делаю, — рассказывает она. — Менеджер видел, что я устала, поэтому я вела только один проект и не перерабатывала. Я продолжала работать, но была заметно уставшей, не проявляла инициативу — для меня это не характерно. А потом сам предложил мне отдохнуть.

Получить больничный оказалось проще, чем предполагала Лиза.

— Сначала нужно обратиться к терапевту, у меня есть страховка в частной клинике Luxmed и я обратилась туда, — рассказывает Лизавета. — Я сказала, что хочу получить больничный по выгоранию, и терапевт направил меня к психиатру. Я рассказала ему о симптомах. Он спросил, как моя продуктивность, сложно ли мне сфокусироваться, есть ли у меня проблемы со сном и аппетитом, чувствую ли я тревожность, в каком настроении просыпаюсь. Я рассказала, что пью антидепрессанты, поэтому психиатр спросил, помогают ли они мне. Я думаю, здесь сложно обмануть, хотя это зависит от навыков человека.

После этого разговора Лизавете открыли больничный на три недели. После этого нужно еще раз проконсультироваться с врачом. Если симптомы остались, больничный могут продлить на месяц.

— Я продлевала его уже несколько раз, максимальный срок, кажется, шесть месяцев. Я думала, что будет какое-нибудь тестирование и «шкала выгорания» — но нет. Я получила и продлила больничный по телефону — в кадровом отделе сказали, чтобы я потом прислала скриншот из личного кабинета на сайте клиники. Так можно делать в Luxmed, в государственной клинике, возможно, было бы по-другому.

Больничный по выгоранию не отличается от любого другого — Лизавета получает 80% от зарплаты, а ее рабочее место, отпуск и бонусы сохраняются. Страха потерять работу из-за больничного нет, Лизавету ждут в компании.

— Мне прописали таблетки. Думаю, при выгорании могут прописать снотворное или антидепрессанты — зависит от симптомов. На больничном я очень много сплю. Первое время я могла проснуться в двенадцать, лечь спать, проснуться в шесть вечера, поужинать или посмотреть фильм и снова пойти спать. Теперь я сплю около десяти часов, больше гуляю и читаю, начала учить немецкий, нет ощущения, что у меня ни на что нет сил. Я пока что не стала супер энергичной, но иногда думаю: «Сейчас бы на работу». Наверное, это хороший симптом. Приехала в Черногорию, главное задание здесь — ходить на тренировки и плавать.

Раньше же project manager чувствовала, что работает недостаточно, если отвлекалась на нерабочие дела.

— На протяжении всей моей карьеры я чувствовала себя не очень, когда не работала, мне казалось, что надо работать много, делать все максимально быстро и эффективно в короткие сроки. Бывает, что в течение рабочего дня нужно сходить к врачу или есть другие дела. Я испытывала огромное чувство вины, если вдруг открывалась от рабочего процесса. Сейчас я понимаю, что главное в работе — результат. И всем все равно, покажешь ты его с девяти до пяти или в другое время.

Через месяц Лизавета планирует вернуться в компанию.

— Я хочу вернуться на работу в середине октября на фултайм. Мне нравится моя профессия и я хочу в ней развиваться, мне это интересно, — говорит она. — Иногда я думаю, хорошо было бы наладить work&life balance. Я знаю, что карьера — это не спринт, а марафон, и после забега надо отдохнуть.

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