Сотрудников лукашенковского ЧОПа готовят к диверсиям на территории Украины? 6 3.09.2022, 14:28

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Компанией руководит близкий к Шейману человек.

В сети опубликовано расследование, в котором утверждается, что «вагнеровцы» в Минске якобы готовят к диверсиям на территории Украины сотрудников белорусского частного охранного предприятия (ЧОПа). Якобы в тренировочный лагерь уже привезли украинскую форму.

«Вагнеровцы» тренируют белорусских бойцов уже месяц, с начала августа, рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить» собеседник, знакомый с ситуацией в тренировочном лагере. Отряд диверсантов готовится из сотрудников ЧОП «ГардСервис». Недавно на территорию белорусской базы доставили форму ВСУ – пиксельный хаки.

ЧОП «ГардСервис» появился в июне 2020 года. Его сотрудникам указом Александра Лукашенко разрешили применять огнестрельное оружие. Других подобных ЧОПов в Беларуси нет: здесь охрана — исключительная прерогатива МВД.

Считается, что «ГардСервис» связан с Управделами президента, его функции близки к «Вагнеру»: охрана грузов и объектов в странах третьего мира, где Беларусь ведет разработку месторождений, например в Зимбабве и Судане.

Утверждается, что за участие в российской «спецоперации» обещают тройную зарплату, по 10 тысяч белорусских рублей. По словам источника, из 500 ЧОПовцев инструкторы «Вагнера» отсеяли после собеседований около полусотни бойцов и приступили к тренировкам.

Автор расследования Алексей Карпеко ответил на вопросы «Дождя». Он заявил, что ЧОПом руководит бывший кадровый военный, а владеет компанией Александр Метла, приближенный к Виктору Шейману человек.

По словам журналиста, среди сотрудников ЧОПа есть бывшие бойцы спецподразделений «Алмаз» и «Альфа».

Карпеко подчеркнул: стопроцентных документальных подтверждений, что бойцов готовят к диверсиям на территории Украины, нет. Но по словам источника, инструкторы из «Вагнера» обучают сотрудников городским боям и захватам объектов.

Журналист рассказал, что бывшие белорусские силовики участвуют в войне в Украине на стороне России:

– Но это не массовое явление даже среди силовиков, которые в Беларуси отличаются пророссийскими взглядами.

Напомним, недавно председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Олег Белоконев подтвердил: белорусское законодательство «предусматривает уголовную ответственность белорусских граждан за участие в боевых действиях в другом государстве вне зависимости от стороны, за которую эти граждане воевали, даже если оно осуществляется и не на возмездной основе. Мотивы наемничества могут быть различными и подлежат учету при назначении наказания».

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