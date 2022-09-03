«Я сегодня свободен, можешь меня в кафе сводить или кино» 4 3.09.2022, 14:34

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Как белорус жил несколько месяцев за счет дамы.

В Лиде альфонс жил несколько месяцев за счет дамы и, пока она его не выгнала. За это время он похитил у нее более четырех тысяч рублей и отнес в ломбард два ее телевизора и три взятых в кредит смартфона.

Познакомились молодые люди на сайте знакомств, молодой человек быстро очаровал девушку и не прошло и месяца, как они стали жить вместе. Правда, жили в основном за ее счет, у молодого человека наступила черная полоса с работой, но, по его словам, «это было временно и скоро все наладится».

— Зато с ним было весело и прикольно, он был жизнерадостным и всех располагал к себе, все у него было легко и просто. Легко убедил девушку взять на себя в кредит сначала один смарт, потом другой, потом третий. Легко запомнил реквизиты выданной в банке его кредитной карты и легко снимал с нее и с других карт своей подруги деньги, да так, что та даже и не знала об этом. Легко спускал эти деньги на интернет-рулетку и ставки на спорт, - рассказали в гродненской милиции.

Даже отнести в ломбард два телевизора у него получилось тоже легко. А их исчезновение он объяснил просто – один сломался, и он его отнес в ремонт, а второй просто отдал своей маме.

В конце концов такая жизнь надоела девушке и пара рассталась, а когда стали приходить уведомления из банков о просрочке платежей по кредитам, глаза у девушки открылись. Еще шире глаза открылись, когда она понесла заявление в милицию и узнала, что ее бывший парень был уже судим за … мошенничество. Причем та история была как две капли похожа на ее.

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