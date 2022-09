США готовы показать Путину, кто в доме хозяин 1 Герман Обухов

Веселые времена настали.

Вся российская верхушка власти, начиная с Вовы Путина, время от времени повторяет одно и то же, что касается западных санкций и ответа на них. Кремль и МИД России грозит ответить «зеркально» и «симметрично», не поясняя при этом – когда и как? И откуда «грозить мы будем шведу»?

Самая замечательная угроза в адрес Украины исходила из уст бывшего президента России Димы Медведева на встрече с ветеранами Великой Отечественной в Волгограде 17 июля этого года. Ее следует процитировать дословно: «Отдельные экзальтированные кровавые клоуны выскакивают там периодически с какими-то заявлениями и пытаются угрожать нам. Имею ввиду нападение на Крым и так далее. Хочу сказать вам, что они не понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны. В случае, если нечто подобное произойдет, то для них всех одномоментно наступит «судный день», очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно…». Когда нечто подобное несут на 1-м канале ТВ пропагандисты Соловьев или Киселев, то можно списать на их куриные мозги, но когда такую пургу несет бывший президент, это уже «туши свет». В народе такие высказывания называют «трепло». То есть – первые люди России не отвечают за свои слова или попросту «брехуны». В Крыму фактически уничтожили военный аэродром в Саки и где этот «судный день»? Вероятно, прилетели марсиане и не там покурили.

В ответ на запрет для ряда топ чиновников России и олигархов посещать страны Запада и владеть там банковскими счетами, Москва ответила «симметричными» санкциями по запрету для всех американских сенаторов и конгрессменов отдыхать на побережье Черного моря и открывать счета в Сбербанке. Американский Конгресс, думается, очень сильно расстроился после такого «недружественного» шага. Москва, конкретно, не понимает насколько анекдотичны ее речи и поступки. Вова Путин с очень умным видом объясняет аудитории то ли студентов, то ли чекистов: «Мы хотим нести доброе и вечное русским людям, живущим в Украине. Они должны иметь возможность прикоснуться к русскому миру». Президент России забыл о не менее громогласном лозунге времен нацистской Германии: Deutschland Uber Alles (Германия превыше всего).

Дошло до того, что Путин достал даже повара одного из американских ресторанов Марка Венса: «Now, Putin is saying that if Finland and Sweden join NATO, he’ll use nukes. I’m fed up with that big mouthed Russian motherfucker. I say join! Let’s call that bastard’s bluff. Tell him that if he uses one nuke, we’ll do everything that we can to vaporize his beloved Russia». (Путин сказал, что если Финляндия и Швеция присоединится к НАТО, то он применит ядерное оружие. Я сыт по горло этим большеротым русским ублюдком. Я говорю – присоединяйтесь. Блеф этой скотины достал. Скажите ему, что если он применит хоть одну ядерную бомбу, мы сделаем все возможное, чтобы его любимая Россия испарилась).

Вот такие настали «веселые» времена в Америке. Политический истэблишмент Соединенных Штатов всегда ориентируется на настроения своего народа, который сегодня готов показать Москве и Путину – кто в доме хозяин. Как говорил Анатолий Папанов (читай – Америка) в легендарном фильме «Берегись автомобиля» Андрею Миронову (читай – Россия): «Ничего у тебя нет. Ты – голодранец!».

Герман Обухов, «Обозреватель»

