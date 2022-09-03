«Каждую ночь они садились друг напротив друга, каждый со своей бутылкой, и пили» 1 3.09.2022, 14:57

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иллюстрационное фото

Молодой белорус рассказал, как работал по распределению на стройке.

Ивану 20 лет. В будние дни он работает на стройке, прокладывает трубы и живет в коммуналке. А по выходным возвращается в Минск и пробует создать собственный бренд одежды, пишет Citydog.

После 9-го класса Ваня решил, что в старших классах ему ловить нечего, и поступил в Минский энергетический колледж. Парень проучился там 4 года на электротехника, пока не пришло время отрабатывать свой «бюджет». Так Ваня оказался на госпредприятии, которое работает на электростанциях.

Первая командировка парня была в Белоозерск – здесь он работает до сих пор. В его задачи входит укладка контрзаземлителя, который располагается на определенной глубине.

– Сначала я просто приносил куски арматуры и гнул их. Потом стали появляться и другие задачи: заливка бетона, рытье ям, выполнение электромонтажных работ на высоте. Я и строитель, и уборщик, и разнорабочий.

Зарплата, коллектив: «Каждую ночь они садились друг напротив друга, каждый со своей бутылкой, и пили»

На стройке парень уже больше года. Ваня рассказывает, что за первый месяц ему заплатили около 800 рублей – это были неполные рабочие дни. А вот следующая зарплата была уже 2400 рублей: так ему платили некоторое время. С зимы, по словам парня, зарплаты снова пошли вниз: он думает, что проблемы начались из-за санкций.

Коллектив, в котором работает Ваня, меняется в зависимости от локации. Количество людей тоже всегда разное – где-то команда состоит из ста и более человек. Контингент из-за этого получается интересный: тут и серьезное начальство, и простые рабочие, которые отдыхают только с бутылкой чего-нибудь в руке.

Как-то парень уехал в командировку: они с коллегами жили вместе в квартире рядом с объектом. Ваня жил в комнате с 50-летним мужчиной. Ежедневный ужин дяди состоял из бутылки водки и супа. В соседней комнате жил коллега с такими же гастрономическими предпочтениями.

– Наверное, они подружились из-за алкоголя. Правда, я никогда не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Зато они каждый вечер садились друг напротив друга, каждый со своей бутылкой, и выпивали. Когда заканчивалась водка, один из них шел в магазин за двухлитровой бутылкой пива, – делится Ваня. – Они был настолько похожи друг на друга, что могли заснуть абсолютно в одинаковых позах, голые, но каждый в своей комнате. Все-таки порядок в квартире должен был оставаться!

Люди по-разному справляются с тяжелой работой. Новичков иногда так развлекают: предлагают найти где-нибудь в долине «секельное» масло, чтобы смазать ковш трактора. Парни, которые «не в теме», могут часами искать эту несуществующую жидкость.

Ваня говорит, что поначалу было немного страшно находиться в такой обстановке.

– Но работа меня закалила и показала, что я вообще не слабак. Из плюсов? Все время, когда наблюдаешь такой образ жизни, единственное, чего хочется, – это вырваться из подобной среды.

Ваня признается, что во время учебы в колледже сам довольно много пил. Он и его друзья могли пропустить экзамены просто потому, что были слишком пьяными, чтобы на них явиться.

– Здесь ты либо сам становишься алкоголиком, либо бросаешь в какой-то момент и идешь дальше. Если в твоей жизни нет времени ни на что, кроме тяжелой работы и нескольких часов сна, то другого выхода как будто и нет, – отмечает Ваня.

О своих увлечениях и планах на будущее: «Скоро я планирую уволиться и полностью посвятить себя своей мечте – созданию одежды»

Ваня отвлекается от суровых будней на выходные. В каком бы городе он ни был в командировке, в пятницу парень исправно садится в маршрутку и возвращается в столицу. Здесь его ждут друзья, ночные тусовки, а главное – швейная машинка.

Ваня мечтает открыть собственный бренд одежды. Его увлечение началось с походов в секонд-хенды, где он с друзьями находил интересные шмотки. Парню нравится создавать необычные образы из, казалось бы, элементарных вещей. Он черпает вдохновение либо «с улиц», либо от стритстайл-брендов типа SHIZZY, Carhartt, CarharttWIP.

Ваня только учится шить и делать выкройки. Он нашел швейную машинку в доме своей матери и попытался сшить шорты. Они оказались такими кривыми и некрасивыми, что он их тут же выбросил.

Ваня понял, что одного желания что-то сделать недостаточно. В инстаграме он спросил своих подписчиков, кто может помочь с обучением. Откликнулась одна девушка, которая рассказала про базовые правила шитья, – дальше парень решил учиться самостоятельно.

На следующей неделе парень собирается уволиться со стройки: «Устал, хочется больше времени проводить в творческой среде».

Близкий друг Вани отрабатывает свое распределение в том же месте, что и наш герой. Когда они оба в Минске, то устраивают творческий коворкинг. Приятель Вани занимается музыкой и планирует развивать свой саундпродакшн. Периодически они остаются вместе в квартире, тогда получается настоящая мастерская: в одной комнате Ваня сидит за шитьем, в соседней его друг создает мелодии.

Пока что проект с собственным брендом находится в процессе разработки. У Вани есть четкое представление о том, что он хочет создавать: свободную одежду в рабочем стиле. Широкие штаны и шорты, оверсайз-майки – все то, что и сам носил бы. Начать серьезно заниматься дизайном ему не позволял плотный график на стройке.

Отсутствие стабильной зарплаты не пугает Ваню. После увольнения со стройки он хочет устроиться подрабатывать в какой-нибудь минский магазин стритстайл-одежды. В будущем ему бы хотелось продавать в подобных местах и свою одежду. А опыт продавца точно поможет наладить нужные связи и наработать насмотренность.

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