Украинские военные ударили по позициям оккупантов ракетами HARM 2 3.09.2022, 14:56

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Уничтожены пять российских БПЛА.

Воздушные силы ВСУ сбили пять российских беспилотников, пять крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» и ударили по позициям оккупантов ракетами HARM, сообщает Командование Воздушных сил ВС Украины в Facebook.

«Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины бьет по оккупантам на разных направлениях. Экипажи МиГ-29 и Су-27 обеспечивают истребительное прикрытие для ударной авиации и бьют по позициям ПВО противника противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM», - говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают уничтожать склады, технику и живую силу оккупантов на востоке и юге Украины.

Два беспилотника Bayraktar за трое суток уничтожили военной техники РФ на 26,5 млн долларов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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